Cemig celebra 25 anos consecutivos no índice global de sustentabilidade, reafirmando sua liderança no setor elétrico

Desde a sua criação, a Cemig tem ajudado a construir uma sociedade mais sustentável, com um forte investimento em energia renovável e apoio expressivo à cultura mineira. Recentemente, esse trabalho foi reconhecido com a inclusão da empresa mineira pelo 25º ano consecutivo no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI World).

Na última lista, a Cemig foi a única empresa das Américas do setor elétrico a figurar no seleto grupo de empresas globais reconhecidas por suas práticas em ESG no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. A companhia mineira, também está presente ininterruptamente no índice desde 1999, ano de sua criação, o que faz dela uma das poucas corporações do planeta a atingir essa marca.



A importância de ser reconhecida pelo DJSI World

O DJSI World é um dos principais indicadores de sustentabilidade do mundo - o mais importante do mercado de capitais - e foi criado pela Standard & Poor's Global. O índice avalia o desempenho de 3,3 mil empresas em todo mundo. Em relação ao setor elétrico, foram avaliadas 73 companhias e apenas a Cemig e outras sete empresas europeias fazem parte da lista, como explica o gerente de sustentabilidade da Cemig, Adiéliton Galvão de Freitas, que destaca o feito da Cemig em estar neste importante indicador há 25 anos. "Para ser incluída, a companhia deve ter suas atividades alinhadas às melhores práticas sustentáveis do mundo. A Cemig está entre as oito empresas do setor elétrico incluídas no índice, e esse é um grande feito", comenta.

A nota da Cemig em 2024 é seis pontos maior em relação ao ano anterior. A companhia obteve destaques nos quesitos Transparência e Reporte, Geração Renovável e Direitos Humanos, solidificando sua posição como referência em sustentabilidade no mundo.

Diferencial

De acordo com Adiéliton Galvão Freitas, o DJSI World tem relevância no mercado por diferentes motivos. Para as empresas, é um padrão de referência para medir a sua performance em sustentabilidade, motivando a busca por melhorias contínuas em suas ações e reconhecendo as iniciativas e esforços das organizações em áreas como a gestão social, ambiental e econômica.

“A sociedade e os clientes percebem a companhia de uma forma positiva. É uma maneira de construir reputação, trazer inovação e diminuir riscos. Cada vez mais os investidores estão atentos a empresas comprometidas com os cuidados ambientais, sociais e de governança, que assim são mais valorizadas", reitera Adiéliton.

"O conceito da sustentabilidade foi avançando. No contexto do mercado de capitais, investidores passaram a ver que, mais que o retorno financeiro, a empresa tem que perpetuar. Vimos, ao longo dos anos, como as questões ambientais, sociais e de governança influenciam nesse sentido”, completa o gerente da Cemig.

Os impactos positivos das organizações também são considerados nos critérios sociais em um mercado tão competitivo. "Quando a pessoa escolhe uma empresa, compra um produto, não considera só a qualidade, observa outros atributos, principalmente ligados à questão ambiental. Hoje, o mercado tem se posicionado de uma forma muito ampla em relação a esse tema, tanto investidores, como sociedade", comenta.

Entre as ações que cumprem a agenda ESG da Cemig está o EcoCiente, que firma o compromisso da Cemig com a educação ambiental e a sustentabilidade Cemig/Divulgação

Responsabilidade

Entre as ações responsáveis estabelecidas pela companhia, Adiéliton Galvão Freitas cita alguns exemplos na área ambiental, o investimento em geração de energia limpa e a temática climática. "A Cemig é uma empresa com geração 100% renovável de energia elétrica. Estamos comprometidos a ser carbono neutro até 2040, com zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até essa data. Desde que a companhia assumiu esse compromisso, em 2021, reduzimos as emissões em praticamente 50%", afirma.

Adiéliton Galvão Freitas destaca ainda que todos os colaboradores da empresa, sejam próprios ou de empresas parceiras são orientados a terem compromisso com as melhores práticas sustentáveis. "A Cemig recicla 99% dos resíduos gerados, como, por exemplo, postes, cruzetas, cabos, entre outros. Todo o cuidado que nossos eletricistas têm nesse aspecto é muito positivo. Esse reaproveitamento é uma das formas de gerar menos impacto no meio ambiente. São mais de 55 milhões de quilos de resíduos reaproveitados todo ano”, salienta.

No âmbito social, a companhia apoia iniciativas culturais, esportivas e em benefício à infância, jovens e terceira idade. No setor cultural, foram investidos em 2024 mais de R$100 milhões. No esporte, nos últimos cinco anos, mais de R$44 milhões foram destinados para centenas de iniciativas em Minas Gerais. Existem ainda ações para levar energia às comunidades. "No nosso Programa de Eficiência Energética, uma das iniciativas é o Energia Legal, que visa levar energia regular, segura, para mais de 240 mil famílias até 2027, gerando benefícios para toda a sociedade mineira", elenca Adiéliton.

Quando o assunto é governança, as condutas ligadas a ética, transparência, compliance e gestão de risco ganham destaque. "A Cemig tem forte estrutura nessa área e bons projetos que estão cada vez mais avançados. Temos compromisso 100% com a transparência, assumido e aprovado pela alta liderança e coordenado pela área de compliance. Outro diferencial, é a atuação e relacionamento junto a fornecedores. São 5 mil empregados, entretanto a força de trabalho total da companhia é de 24 mil colaboradores, que adotam as mesmas práticas”, explica.



O direcionamento do trabalho em ESG é perceber como a empresa pode executar suas atividades considerando como cada ação pode impactar a sociedade e o meio ambiente, e como isso pode ser feito de forma ética e transparente. "Significa, ao conduzir qualquer atividade, seja administrativa ou de campo, ter essa dimensão. Trabalhamos para que todos os funcionários tenham essa percepção", diz o gerente de sustentabilidade.

Investimentos da Cemig em inovação e infraestrutura geram impactos positivos na economia e na qualidade de vida das comunidades Cemig/Divulgação

Transformar vidas

O setor de energia é fundamental para a descarbonização no mundo, como reforça o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho. E é nesse ponto que a companhia encontra sua contribuição para uma sociedade melhor. Ser incluída no índice Dow Jones é, salienta o executivo, fruto de uma estratégia minuciosa da empresa na agenda ESG. O compromisso com um futuro sustentável é ainda um impulso para a transição energética no Brasil, com um trabalho que serve de referência para o mercado.



"A sociedade só conseguirá mitigar as emissões com a liderança do setor elétrico. As grandes tendências do mundo são as energias renováveis, para enfrentar as mudanças climáticas, e a inteligência artificial generativa. Sendo as duas interconectadas, não é possível crescer em inteligência artificial e avançar na descarbonização sem o correspondente aumento de oferta de energia limpa”, aponta o executivo.

Reynaldo Passanezi Filho destaca a importância da energia limpa e da agenda ESG para o futuro sustentável da companhia Cemig/Divulgação

Já a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, lembra que a empresa é uma das precursoras nesse recorte no Brasil. "A presença no Índice Dow Jones de Sustentabilidade há tanto tempo demonstra a importância desse assunto para a Cemig, mesmo quando ele ainda não era tão presente nas discussões na sociedade e também nos negócios”, destaca.