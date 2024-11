A Cemig definiu as 57 bases que vão receber as equipes do Cemig Agro para atuar no fornecimento de energia nas regiões rurais de MG

A busca por soluções sustentáveis de consumo de energia elétrica vem ganhando força no agronegócio em Minas Gerais, que possui grande relevância na economia e na cadeia produtiva nacional. E para contribuir com o desenvolvimento do setor, a Cemig lançou, neste ano, o programa Cemig Agro, que planeja destinar mais de R$ 2 bilhões nos próximos anos.



Segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o PIB do agronegócio brasileiro pode corresponder a 21,8% do PIB brasileiro em 2024.

E a projeção de crescimento do agro para os próximos anos é de 11%, diante da perspectiva de novas modalidades de crédito, seguros e financiamentos para os produtores rurais. Movido majoritariamente por máquinas e sistemas alimentados por eletricidade, a produção do setor demanda um consumo significativo de energia.



Esse cenário amplifica a necessidade de fortalecer programas que visam estimular a transição energética em cidades mineiras, por meio de uma maior oferta de energia de qualidade, que reduza interrupções e tempo de atendimento, aumentando a satisfação dos usuários.



Conheça o Cemig Agro



É com essa intenção que o Cemig Agro foi lançado em maio deste ano. A premissa do programa, que será executado ao longo dos próximos quatro anos, é melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia aos clientes rurais. Para isso, a companhia criou o canal exclusivo Cemig Agro (0800-721-6600) para receber as solicitações dos consumidores. Além disso, a empresa está ampliando o número de bases locais contendo equipes de eletricistas, com o objetivo de reduzir o tempo de atendimento para os usuários e produtores que vivem ou atuam em cidades do campo.



O projeto faz parte do maior ciclo de investimentos da história da Cemig, que planeja destinar quase R$ 36 bilhões até 2028 no estado, e segue o planejamento estratégico da companhia, que é focar em Minas e vencer. Em 2024, a iniciativa vai investir R$ 2,3 bilhões em melhorias de energia elétrica voltadas para o agro.



Segundo a gerente do Cemig Agro, Ciceli Martins, até 2027, cerca de R$ 11 bilhões serão destinados pela Cemig para esse importante setor de Minas Gerais. “O objetivo dessa iniciativa é ampliar a oferta de energia para facilitar a vida de produtores rurais, além de gerar emprego e renda para os mineiros”, afirma.



Comprometimento com a comunidade



O principal objetivo do Programa é impulsionar o desenvolvimento econômico e social das localidades atendidas, especialmente por proporcionar a redução do tempo de atendimento e melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica em áreas rurais.



A expectativa é que a atuação das equipes de eletricistas alocadas próximas das áreas de maior demanda de atendimento já apresente, nos primeiros meses do programa, um resultado satisfatório com a redução no número de chamados de clientes com elevado tempo com falta de energia.



Lançado em maio deste ano, Cemig Agro já obteve uma grande conquista apresentando queda no número de reclamações dos moradores rurais Cemig/Divulgação

E os primeiros resultados dos novos canais de atendimento especializados já apresentam boas notícias: de junho a setembro deste ano, as reclamações caíram cerca de 30% em relação ao mesmo período de 2023.

Na ouvidoria da Cemig, a queda das queixas foi de 10,2% entre os clientes agro, em comparação ao ano passado.



Os esforços buscam encurtar o tempo de deslocamento das equipes de eletricistas para essas áreas, que chegarão mais rapidamente aos endereços e vão restabelecer o fornecimento com mais celeridade para os produtores e seus negócios.



Cidades mapeadas



A definição dos locais para a instalação das bases onde ficam as equipes de eletricistas cumpre critérios que levaram em consideração a distribuição dos clientes nos municípios mineiros.



Até o momento, 57 novas bases foram instaladas em localidades mapeadas como mais demandantes de energia e devem iniciar os trabalhos ainda em dezembro deste ano. O programa prevê ainda mais 19 bases em outras cidades do estado.



Na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, municípios como Campos Altos, Santa Juliana, Itapagipe, Planura, Limeira do Oeste, São Francisco de Sales, Lagoa Grande, São Gonçalo do Abaeté, Rio Paranaíba, Tiros, João Pinheiro, Capinópolis e Gurinhatã serão contemplados com as novas bases.



No Leste de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, as cidades de Mutum, Pocrane, Chalé, Água Boa, Tumiritinga, Itueta, Mendes Pimentel, São José do Jacuri, Bom Jesus do Amparo, Coronel Murta, Itinga e Carlos Chagas serão atendidas pelas equipes do programa.



Na área que abrange o Norte de Minas e parte da região Central, haverá bases nas cidades de Augusto de Lima, Chapada Gaúcha, São Romão, Capitão Enéas, Francisco Dumont, Ponto Chique e Gouveia.



Na região que contempla o Centro-Oeste mineiro e parte da região Central do estado, os municípios que receberão equipes serão Abaeté, Perdigão, Moema, Pedra do Indaiá, São Gonçalo do Pará, Pains, Piedade dos Gerais, Rio Manso e Conceição do Pará.



O Sul de Minas vai receber bases do Cemig Agro nos municípios de Alterosa, Candeias, Cristais, Caldas, Bocaina de Minas, São Vicente de Minas e Santana da Vargem, enquanto na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, as cidades beneficiadas serão Santa Bárbara do Tugúrio, Alto Rio Doce, São Pedro dos Ferros, Teixeiras, Barra Longa, Itutinga e São Tiago.



O relacionamento com a comunidade também faz parte das ações realizadas. Gestores e agentes atuam com objetivo de estreitar o contato com entidades rurais e seus associados, para acolhimento das demandas dos usuários e produtores rurais das cidades atendidas.



Fomento profissional



O fortalecimento do setor laboral também é um dos focos da iniciativa. A contratação de 228 profissionais para a primeira turma de eletricistas vai permitir que eles atuem diretamente nas novas bases locais. Em dezembro, parte da equipe de profissionais que já estão atuando nas respectivas regionais mais próximas das bases até a entrega dos novos postos de trabalho começam a migrar para as novas bases das localidades escolhidas.



O restante dos eletricistas está em fase de treinamento e contratação, e deverá ser deslocada para os municípios que recebem o programa a partir do início do próximo ano.



Ao todo foram contratados 228 novos profissionais para atuar nas bases da Cemig Agro, reforçando o comprometimento da empresa com a comunidade rural Reprodução/Cemig

Manutenções em redes no campo



Garantir a qualidade de fornecimento de energia também contempla frentes de trabalho com manutenção das redes elétricas das localidades rurais, que são as que mais sofrem com as consequências de eventos climáticos extremos.



Nesse cenário, a limpeza de faixas e a instalação de equipamentos que permitem o religamento à distância e o incremento de redes trifásicas são algumas ações que podem contribuir para a qualidade do serviço de energia no campo. Todas essas iniciativas que já são rotineiras na empresa serão intensificadas com o Cemig Agro.



De janeiro a setembro de 2024, a Cemig realizou a limpeza de faixas em mais de 32 mil km de redes de distribuição, com a poda de árvores que podem provocar um desligamento da rede de energia, e a instalação de mais 2.500 religadores automáticos nas redes de áreas rurais, para permitir o religamento à distância em caso de queda da energia, evitando assim o deslocamento de equipes para locais de difícil acesso.