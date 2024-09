O agronegócio mineiro, responsável por uma parcela significativa da economia do estado, está prestes a receber um impulso significativo com os novos programas lançados pela Cemig em parceria com o Governo de Minas Gerais. O Programa Minas Trifásico e o Cemig Agro visam melhorar a infraestrutura energética no campo, aumentando a eficiência, qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia para produtores rurais.

A Cemig anunciou recentemente um plano de investimento histórico de R$ 23 bilhões para sua rede de distribuição, com execução prevista entre 2024 e 2028. Este é o maior plano de investimentos da companhia, que está focando toda sua atuação em Minas Gerais. No coração deste projeto está a iniciativa que vai converter cerca de 30 mil quilômetros de redes elétricas rurais monofásicas em redes trifásicas, trazendo energia com mais qualidade e confiabilidade para áreas rurais do estado.

O impacto deste programa é vasto, abrangendo praticamente todos os municípios da área de concessão da Cemig. Até o primeiro trimestre de 2024, mais de seis mil quilômetros de redes trifásicas já foram construídos, beneficiando diretamente milhares de produtores rurais. O objetivo é claro: promover o desenvolvimento acelerado do agronegócio local, gerando mais emprego e renda para as regiões mineiras.

Atualmente, 80% da rede elétrica rural de Minas é abastecida por redes monofásicas, que são mais recomendadas para alimentar equipamentos de uso cotidiano, como chuveiros elétricos, iluminação e carregadores de celular.

A mudança da rede monofásica para trifásica ampliará a utilização e a capacidade energética das propriedades rurais, transformando a vida de quem vive e produz no campo. Dessa forma, os clientes rurais poderão ter acesso a equipamentos mais modernos, o que pode impulsionar o agronegócio em Minas Gerais.

No fornecimento trifásico, a ligação é feita por quatro fios: três fases e um neutro. As tensões elétricas proporcionadas são de 127 V ou 220 V.

Vantagens da rede trifásica:

evita quedas inoportunas de energia quando diversos equipamentos estão ligados ao mesmo tempo;

motores trifásicos são menores que seus correspondentes monofásicos de mesma potência;

permite a ligação de equipamentos elétricos de maior potência e a distâncias maiores;

possibilita a interligação de plantas de geração distribuída sem grandes reforços no sistema.

Cemig Agro oferece atendimento especializado

Complementando o Minas Trifásico, o programa Cemig Agro foi criado para atender às demandas específicas do setor agropecuário. Com foco na melhoria do fornecimento de energia e no atendimento ao cliente, a iniciativa prevê uma série de ações que abrangem desde a criação de canais exclusivos de relacionamento até a modernização e automação da rede elétrica.

Para garantir um atendimento mais eficiente, foram criados dois números de telefone gratuitos e exclusivos para os clientes do setor agropecuário. Produtores rurais agora podem entrar em contato com a Cemig pelo 0800-721-6600 para relatar problemas de fornecimento de energia e acompanhar o andamento das demandas. Além disso, os sindicatos rurais têm à disposição o número 0800-722-8989, que permite uma comunicação direta e rápida com a companhia.

De acordo com o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, o agronegócio é um dos motores da economia mineira, e a companhia pretende estar ao lado dos produtores rurais para viabilizar seu crescimento. “Em 2024, estão sendo investidos R$ 2,3 bilhões em melhorias voltadas para o Agro e cerca de R$ 11 bilhões até 2027”, afirma.

Além do atendimento especializado, o Cemig Agro inclui outros pilares de atuação, como a manutenção preventiva, que envolve a limpeza de áreas, inspeção de 100% da rede elétrica e a adição de novas equipes. Outro destaque é a automação da rede, com a instalação de religadores automáticos tanto nas redes monofásicas quanto nas trifásicas. Estes dispositivos são capazes de recompor a rede automaticamente em caso de interrupções, minimizando o tempo de desligamento e os impactos para os produtores.

Os programas Minas Trifásico e Cemig Agro não se limitam apenas à melhoria da infraestrutura elétrica. Eles também incorporam iniciativas voltadas para a inovação, eficiência e sustentabilidade.

E os investimentos da Cemig não param por aí; conheça outros projetos

A Cemig está investindo em novos projetos que incentivam a transição energética, com a expansão e melhoria da qualidade do sistema e o uso de fontes renováveis.

Um exemplo disso é o aumento significativo de religadores automáticos instalados. Até o final de 2024, a Cemig planeja instalar mais de três mil novos dispositivos e realizar a limpeza de mais de 40 mil quilômetros de faixa sob linhas elétricas. Essas ações são fundamentais para reduzir ocorrências envolvendo vegetação e meio ambiente, uma das principais causas de interrupções no fornecimento de energia em áreas rurais.

Além disso, a Cemig está construindo novas subestações, ampliando o número em 50%. Ainda neste ano, 38 novas subestações serão entregues como parte do programa Mais Energia, aumentando a capacidade de fornecimento de carga para os clientes rurais. Desde 2021, a iniciativa já inaugurou 110 subestações, e a expectativa é entregar um total de mais de 200 até 2028.

Perspectivas para o futuro

Os investimentos da Cemig no setor agro representam uma mudança significativa na relação da companhia com o campo. A modernização da infraestrutura elétrica e o foco no atendimento especializado não apenas potencializam o agronegócio, mas também fortalecem a economia de Minas Gerais como um todo.

A expectativa é que, com o avanço desses programas, os produtores rurais possam contar com um fornecimento de energia mais confiável e eficiente, essencial para sustentar o crescimento do setor e enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

O vice-presidente de Distribuição da Cemig, Marney Antunes, ressalta que a empresa está mapeando todo o estado para ampliar suas bases operacionais, o que permitirá uma resposta mais ágil em casos de interrupções no fornecimento de energia. Segundo Antunes, os religadores automáticos já instalados têm reduzido em até 20% a quantidade de desligamentos, demonstrando o impacto positivo das ações da Cemig para os seus clientes.

Com os programas Minas Trifásico e Cemig Agro, a Cemig reafirma seu compromisso de ser um parceiro estratégico do agronegócio mineiro, oferecendo soluções que garantem não apenas a continuidade do fornecimento de energia, mas também o desenvolvimento sustentável das regiões rurais.

