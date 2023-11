Até o momento, 48 pessoas já foram premiadas na promoção “2 Anos Sem Conta Cemig”. Os sortudos podem passar até 24 meses tendo a conta de energia paga pela Companhia Energética de Minas Gerais. Se você não está entre os sorteados, não se preocupe, ainda dá tempo de participar dos próximos sorteios. Até o fim de 2023, o número de ganhadores vai chegar a 64.

A cada 15 dias, quatro pessoas são sorteadas. Cada uma ganha um prêmio de R$ 5.000,00 que é convertido em descontos nas contas de energia. O valor pode ser usado por até dois anos.

O que a Cemig quer é transformar a maneira como os consumidores mineiros gerenciam suas contas de energia, incentivando o uso das plataformas digitais tanto para pagamento quanto para o atendimento da empresa. O maior beneficiado por essa mudança é o próprio usuário, que pode usufruir de um serviço mais ágil e seguro.

Veja como participar

Para participar, o primeiro passo é fazer um cadastro no site oficial da promoção. Depois é só aproveitar todas as formas de ganhar números da sorte, quanto mais números, mais chances de ganhar.

E como ganhar números da sorte? É fácil. Veja o que você pode fazer para ter mais chances de ganhar:

- Cadastrar os dados da conta de luz paga usando o QRCode do PIX;

- Atualizar dados de contato no App Cemig Atende;

- Cadastrar os dados da conta de luz paga em débito automático;

- Aderir ao recebimento da conta de luz apenas com QR Code do PIX;

- Aderir ao recebimento de contas por e-mail.

Essas são apenas algumas possibilidades. Cada número da sorte vale para todos os sorteios da promoção, até o fim do ano.

A promoção é exclusiva para consumidores de Minas Gerais, tanto pessoas físicas acima de 18 anos, quanto empresas, exceto a administração pública. Para ser elegível ao prêmio no momento do sorteio, o cliente deve estar com suas contas em dia, sem débitos pendentes junto à Cemig.

As inscrições para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 25/11, já se encerraram. Mas ainda dá tempo de participar da promoção, confira as datas dos sorteios seguintes e não perca a sua chance:

14º sorteio: Cadastre-se até 30/11 e participe do 14º sorteio, que ocorrerá em 13/12.

15º sorteio: Cadastre-se até 15/12 e participe do 15º sorteio, que ocorrerá em 20/12.

16º sorteio: Cadastre-se até 31/12 e participe do último sorteio, que ocorrerá em 10/01.

Para mais informações, bem como instruções sobre como pagar com PIX ou débito automático, receber a conta por e-mail, baixar o app Cemig Atende e autorizar o recebimento de conta apenas com QR Code PIX, acesse o site da promoção.