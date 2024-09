O Grupo Carbel, tradicional ecossistema de negócios automotivos de Minas Gerais, abre as portas da sua primeira unidade Carbel BYD em Belo Horizonte. Localizada na Savassi, na avenida Nossa Senhora do Carmo, 506, bairro São Pedro, a região se consolida como um polo automotivo para quem busca qualidade, inovação e design moderno.

A concessionária, que já está em funcionamento, oferece todos os modelos da marca chinesa e uma estrutura de pós-vendas completa. O CEO do Carbel Auto Group, Pedro Pentagna Guimarães, ressalta que “o início do atendimento ao público da Carbel BYD é mais um compromisso em entregar as inovações da mobilidade elétrica e híbrida com toda a confiança dos 55 anos do Grupo Carbel”.

A BYD é a 10ª marca de concessão do Grupo Carbel. Atualmente, a marca chinesa lidera o segmento automotivo elétrico e/ou híbrido, mantendo a primeira posição com seus modelos Dolphin, Seal e Yuan Plus. São mais de 10 modelos disponíveis nas categorias hatch, sedans, SUV e em breve pick-ups.

“Além de sermos um Grupo tradicional de Minas, estamos sempre em movimento, buscando meios de tornar acessível aos mineiros toda tecnologia e inovação do mercado automotivo. Por isso, trazemos a BYD para a família Carbel com qualidade, confiança e iniciativas sustentáveis”, afirma o CEO, Pedro Guimarães.

Grupo se prepara para inaugurar mais duas concessionárias ainda este ano

A Carbel BYD vai inaugurar outras duas concessionárias em breve. Uma unidade ficará na região da Pampulha, na avenida Carlos Luz. Já a outra será em Contagem, na avenida Babita Camargos. Mas a equipe de vendas de Contagem já está trabalhando on-line para atender, especialmente, as solicitações dos clientes da região. Para isso, basta entrar no site www.carbelbyd.com.br, e solicitar um atendimento.

Além da venda de veículos, as três unidades Carbel BYD formarão a maior estrutura de pós-venda da marca, em Minas Gerais. “Estamos muito felizes com a abertura da nossa primeira unidade na Savassi. Temos uma equipe de vendas preparada para ofertar um atendimento consultivo, apresentando todos os atributos e funcionalidades dos carros elétricos e híbridos, esclarecendo dúvidas do público consumidor e as novidades do universo da eletrificação com informações seguras e ainda as melhores condições para a compra. Além de um pós-venda para garantir toda conveniência e qualidade que o Grupo Carbel tem”, comenta o superintendente da Carbel BYD, Renato Amorim.

Carbel BYD promete inaugurar mais duas concessionárias Carbel/Divulgação

Carbel se destaca no setor com atuação em diversas frentes do mercado automobilístico

O Grupo Carbel é um ecossistema de negócios dedicado a proporcionar a melhor experiência automotiva, por meio da inovação e da paixão que os move.

Com 55 anos de expertise no mercado automotivo, representa hoje 10 marcas de concessionárias com soluções completas na venda de veículos zero quilômetro e assistência técnica, são elas: a Audi Belo Horizonte, a Banzai Honda, a Carbel Japão Nissan, a Carbel Korea Hyundai, a Carbel Renault, a Carbel Volkswagen, a Strada Fiat, a Strada Jeep, a Strada Ram e a Carbel BYD - Savassi (as unidades de Contagem e Av. Carlos Luz serão inauguradas em breve).

O grupo ainda conta com com o Centro de Distribuição de Peças para vendas em varejo e atacado, a rede de seminovos Carbig.com, o Consórcio Grupo Carbel para aquisição de cartas de crédito, a UseCar para locação e assinatura de veículos e terceirização de frotas, a corretora de seguros pessego.com e o Supercenter, o maior centro técnico de reparação em Minas Gerais.

Para ficar por dentro dos principais lançamentos do grupo acesse grupocarbel.com.br.