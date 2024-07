Em 2024, milhões de eleitores irão às urnas para escolher os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo de suas respectivas cidades. Este será, sem dúvidas, um marco importante para a história de Belo Horizonte e de todo o Brasil, construído a partir do voto de cada cidadão. Para isso, é fundamental que todos contribuam para que o processo eleitoral ocorra de forma mais justa e transparente possível, combatendo a desinformação.

A desinformação pode assumir várias formas, desde notícias completamente falsas até conteúdo distorcido ou retirado de contexto. As fake news, ou notícias falsas, são informações fabricadas com a intenção de enganar. Já as deep fakes são uma tecnologia que utiliza inteligência artificial para criar vídeos ou áudios falsos que parecem incrivelmente reais. Ambas as práticas podem ter efeitos devastadores sobre a democracia, levando eleitores a tomar decisões baseadas em informações erradas.

Com o crescimento das redes sociais e o avanço da tecnologia, tornou-se cada vez mais comum a disseminação de informações falsas com o objetivo de influenciar a decisão do eleitorado. Nesse contexto, é preciso redobrar as atenções com os mais diversos formatos de conteúdo compartilhados pela Internet, com o intuito de identificar as fake news e as deep fakes e denunciar qualquer tipo de material que possa prejudicar a integridade do processo eleitoral.

7 dicas para evitar e combater a desinformação no período eleitoral

A Câmara Municipal de Belo Horizonte elaborou sete dicas para você se preparar para as eleições. Confira.

Verifique as fontes

Antes de compartilhar qualquer informação, é crucial verificar a origem da notícia. Jornais renomados, agências de notícias e sites oficiais são bons lugares para você pesquisar. Suspeite de informações anônimas, sites desconhecidos ou com a aparência duvidosa. Verificar a fonte é o primeiro passo para garantir que você não esteja contribuindo para a disseminação de desinformação.

Use e abuse das ferramentas de busca

Desconfie de notícias encontradas em um único site ou em sites desconhecidos. Utilize as ferramentas de busca para confirmar se a veracidade de um conteúdo já foi checada por órgãos oficiais de informação. Sites de checagem de fatos como Aos Fatos, Agência Lupa e Fato ou Fake são recursos valiosos na luta contra a desinformação.

Atenção à escrita da notícia

Títulos que parecem “bons demais para serem verdade” geralmente são isso mesmo: falsos. Por isso, tome cuidado com títulos apelativos, excesso de adjetivos durante o texto, uso de dados alarmistas e erros de português. Essas características são comuns em fake news. Notícias verdadeiras são geralmente mais objetivas e têm uma escrita mais cuidadosa.

Confie na ciência e nos especialistas

Em temas complexos, como política e saúde, confiar na opinião de especialistas pode fazer a diferença. Pesquisadores e profissionais de renome são capazes de transmitir informações mais reais e precisas. Especialistas baseiam suas análises em dados concretos e estudos, o que reduz a chance de disseminação de desinformação.

Confira a data e o contexto

Conteúdos a princípio verdadeiros podem ser usados para desinformar quando retirados do contexto, principalmente no caso de depoimentos e entrevistas. Verifique sempre a data e em qual ocasião determinado assunto foi mencionado. Informações antigas podem ser reaproveitadas para dar uma impressão errada sobre a atualidade dos eventos.

Fique atento às deep fakes

Com as novas tecnologias e o crescimento da Inteligência Artificial, hoje é possível falsificar digitalmente todo tipo de conteúdo, seja imagem, áudio ou até vídeo. Preste atenção na qualidade da imagem, nos movimentos faciais e corporais dos personagens do vídeo e nos dados absurdos. Ferramentas de verificação de mídia e especialistas em análise de vídeo podem ajudar a identificar essas manipulações.

Denuncie conteúdos falsos

Ao constatar que uma notícia é falsa, denuncie para que os órgãos responsáveis possam remover informações que possam prejudicar o equilíbrio e integridade do processo eleitoral. Foi para isso que o TSE criou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, onde todo o cidadão pode fazer o registro. Denunciar fake news é um ato de cidadania e responsabilidade social.

A importância de combater a desinformação não pode ser subestimada. A integridade das eleições depende da circulação de informações verdadeiras e confiáveis. Eleitores bem-informados são capazes de fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com seus valores e interesses.

Além disso, a transparência no processo eleitoral é fundamental para manter a confiança do público nas instituições democráticas. A percepção de que as eleições são justas e livres de manipulação é crucial para a estabilidade política e social do país.

Enfrentamento à desinformação



Campanha da Câmara Municipal para educar os eleitores a votarem com consciência. Divulgação / CMBH

A eleição de 2024 representa uma oportunidade crucial para os brasileiros exercerem seu direito de voto de maneira informada e responsável. Cada cidadão tem um papel fundamental na garantia de um processo eleitoral justo e transparente. Ao adotar práticas de verificação de informações, confiar em fontes confiáveis, e denunciar conteúdos falsos, todos podem contribuir para uma democracia mais forte e resiliente.

A participação ativa e consciente de cada eleitor é essencial para o futuro de nossa nação. Com mais justiça, transparência e democracia. Para saber mais sobre o enfrentamento à desinformação nestas eleições, acesse o site justicaeleitoral.jus.br/desinformacao.