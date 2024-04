Nos últimos anos, os 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte têm atuado para conquistar melhorias para os cidadãos da capital mineira. Os investimentos dos recursos foram feitos em obras nos parques e praças, na área de saúde, assistência social, mobilidade urbana, comércio e até no embelezamento da cidade.

Veja a seguir 6 conquistas da Câmara Municipal de Belo Horizonte para os cidadãos.

1. Melhorias nos espaços de lazer da capital mineira

Quem passa pela Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça da Estação, no coração de Belo Horizonte, tem se deparado com um canteiro de obras desde outubro do ano passado. Graças à Câmara Municipal, através de emenda parlamentar, estão sendo revitalizadas as fontes luminosas que complementam o paisagismo do local.

A reforma também contemplará troca dos pisos, canaletas e grelhas danificadas, além da recuperação e instalação de bancos e lixeiras. Serão instalados, ainda, delimitadores de tráfego para impedir a circulação de veículos.

As obras na Praça da Estação não são as únicas realizadas com o empenho dos vereadores de Belo Horizonte. Com a destinação de emendas de execução obrigatória, foi possível reformar mais de 60 praças e cerca de 20 parques em toda a cidade.

Outro ponto agraciado foi o Parque Marcos Manzoni, que fica no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte. O local recebeu R$ 162.532 para melhorias e modernização de sua infraestrutura.

Houve a ampliação do número de brinquedos, incluindo um balanço acessível; a instalação de sinalização tátil com mapas táteis; e a reforma dos sanitários com adequação à acessibilidade, além de melhorias no paisagismo. Essas alterações partem de uma preocupação da Câmara em receber e acolher pessoas com deficiência nos espaços públicos de lazer da cidade.

2. Área de escape do Anel Rodoviário

A atuação dos vereadores também foi responsável por salvar vidas no Anel Rodoviário. Graças a articulações e cobranças da Câmara Municipal, a rodovia, que é de esfera federal, recebeu uma área de escape que custou R$ 3,5 milhões. Só no primeiro ano de operação da rampa, 22 acidentes foram evitados no trecho.

A área de escape fica no km 541, no trecho entre a BR-040 e o trevo do bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao bairro Buritis. A estrutura é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo.

3. Investimentos na mobilidade urbana



A Câmara investiu na melhoria da mobilidade urbana Bárbara Crepaldi / CMBH

No transporte público, por mérito dos vereadores, novos 567 ônibus foram incorporados à frota da cidade. Nos últimos meses, a Câmara também exigiu melhorias nos veículos, que devem circular limpos, com ar-condicionado funcionando e aceitar diversas gratuidades.

As modalidades de passe-livre (tarifa zero) compreende alunos da rede pública do Ensino Médio, EJA, moradores de vilas e favelas, pacientes em tratamento pelo SUS e mulheres em situação de violência econômica e social. Pelo portal de serviços da Prefeitura de BH o cidadão pode solicitar o vale-transporte que se encaixa à sua situação.

4. Benefícios para donos de bares e comércios

Os parlamentares também cobraram – e muito – da prefeitura mudança nas regras para colocação de cadeiras e mesas de bares nas calçadas. E deu resultado: o horário permitido para isso foi ampliado até 1h, beneficiando o comércio noturno na capital dos bares.

5. Investimento em melhorias na saúde e assistência social

Na saúde, os vereadores destinaram, através de emendas impositivas, R$ 89,6 milhões para unidades de pronto atendimento, centros de saúde e hospitais de todas as regiões de Belo Horizonte.

Na assistência social, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou as políticas públicas voltadas à população de rua também garantiu a reforma do Abrigo Municipal Granja de Freitas. E foram regularizados mais de cem imóveis na região do Barreiro.

6. Ações que vão deixar a cidade mais bonita

Graças à Câmara Municipal a cidade também vai ficar mais bonita. Uma lei promulgada no ano passado determina à prefeitura a retirada de cabos e fios partidos das ruas e calçadas.

