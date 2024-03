Confira as melhorias que a Câmara Municipal de BH trouxe para a cidade

Belo Horizonte tem recebido diversas melhorias, mudanças e inovações no setor público. Seja no transporte, na saúde ou na infraestrutura urbana, as medidas só têm sido tomadas após a cobrança e trabalho intenso da Câmara de Vereadores.

Veja a seguir os detalhes de algumas destas ações:

Investimentos na área da saúde

Na área da saúde, a Câmara Municipal investiu R$89,6 milhões. O valor, destinado a unidades de pronto atendimento, hospitais e outros centros de saúde da cidade, foi usado para reformar os locais, abastecer com remédios e equipamentos novos e possibilitar a contratação de mais funcionários para a população ter atendimento de qualidade e suporte completo.

Passe-livre para moradores de Belo Horizonte

Uma grande vantagem que a Câmara Municipal trouxe para a cidade foi o passe-livre (tarifa zero) para alunos da rede pública do Ensino Médio, EJA, moradores de vilas e favelas, pacientes em tratamentos e mulheres em situação de violência econômica e social. O vale-transporte pode ser solicitado junto à PBH (Prefeitura de Belo Horizonte). Basta acessar o portal de serviços e procurar pela gratuidade que se encaixa à sua situação.

Mas os investimentos em transporte público não acabam aí. Além do passe- livre, a Câmara também foi responsável pela incorporação de 567 novos ônibus com ar condicionado no sistema.

Investimentos em assistência social

O Abrigo Municipal Granja de Freitas foi outro que também ganhou a atenção dos 41 vereadores de BH. O espaço, destinado a famílias em situação de rua ou moradores vindos de locais com risco geológico, recebeu melhorias em sua estrutura e nos equipamentos para oferecer um espaço melhor e mais adequado para acolhimento destes cidadãos.

Investimentos em obras na cidade

A Câmara de Vereadores também deixou BH mais bonita, retirando cabos e fios partidos de ruas e calçadas e destinando recursos para reformas de 20 parques, 30 ruas e 60 praças da cidade. Incrível, né?

E não acaba aí: conheça outras conquistas da Câmara Municipal de Vereadores para BH

Além do passe-livre nos ônibus, obras pela cidade e melhorias no Abrigo Municipal Granja de Freitas, a Câmara Municipal trouxe outros benefícios, como a ampliação de horário para colocação de mesas e cadeiras de bares nas calçadas até 1h. A medida beneficia proprietários dos bares e também os trabalhadores.

E mais, visando trazer visibilidade às mulheres, a Câmara têm organizado palestras e rodas de conversa abordando temas como violência doméstica, maternidade e saúde mental.

Essas são apenas algumas das melhorias já feitas pela Câmara de Vereadores. Outras ainda serão desenvolvidas ao longo deste ano.

Quer conferir todos os detalhes das iniciativas da Câmara para a cidade, saber quanto está sendo investido em cada setor? Clique no link e fique por dentro de tudo.

Sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte

A Câmara Municipal de Belo Horizonte configura o Poder Legislativo de Belo Horizonte. Um espaço democrático que oferece diversos serviços que ajudam a facilitar a vida da população.

Composta por 41 vereadores eleitos a cada quatro anos, a Câmara Municipal cria leis relacionadas aos problemas enfrentados pela população da capital e fiscaliza o trabalho do Poder Executivo, acompanhando os gastos públicos, avaliando os serviços municipais e sugerindo melhorias nas políticas públicas.

Acompanhe as discussões da CMBH e saiba tudo que está acontecendo com a cidade acessando o site.