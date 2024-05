Valter Casarin

Coordenador geral e científico da Nutrientes Para a Vida. É graduado em Agronomia e em Engenharia Florestal. Possui mestrado em Solos e Nutrição de Plantas e doutorado em Ciência do Solo

ODia Internacional da Biodiversidade, celebrado em 22 de maio, alerta para a importância da preservação da diversidade biológica. Este dia foi proclamado pelas Nações Unidas em 22 de maio de 1992, data do texto final da Convenção da Diversidade Biológica. Uma data que visa alertar a população mundial para a urgência e importância da conservação da diversidade biológica para o equilíbrio dos ecossistemas naturais e a sobrevivência das espécies.



O tema deste ano é “Faça parte do plano” e representa um apelo à ação para todas as partes interessadas em deterem ou reverterem a perda de biodiversidade, apoiando a implementação do Quadro Mundial de Kunming-Montreal em matéria de biodiversidade. A adoção do Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal – um acordo histórico assinado em dezembro de 2022 que estabelece metas e medidas concretas para travar e reverter a perda de biodiversidade até 2050 – dá-nos esperança renovada.



A biodiversidade refere-se à variedade de formas de vida que povoam o nosso planeta. Esta diversidade estende-se a todos os níveis de organização biológica, desde moléculas até sistemas ecológicos. A biodiversidade inclui a diversidade genética dentro de uma espécie, a diversidade de espécies dentro de um ecossistema e a diversidade de ecossistemas dentro de um território. A biodiversidade é, portanto, uma característica fundamental da vida na Terra e uma fonte de benefícios para os seres humanos, incluindo a produção de alimentos, o abastecimento de água e a absorção de dióxido de carbono. A biodiversidade é também um indicador da saúde dos ecossistemas e da sua capacidade de responder às mudanças ambientais.



Cada um dos elementos da biodiversidade é importante em vários níveis. Mesmo a palavra importante não é suficientemente forte para descrever até que ponto os humanos são totalmente dependentes da biodiversidade e como esta é essencial para a sobrevivência da humanidade.



Em primeiro lugar, dependemos da biodiversidade para nos alimentar e respirar. A biodiversidade não só nos fornece as plantas e os animais que comemos, como também nos fornece ar e água limpas. A biodiversidade também nos fornece madeira para construir as nossas casas e energia para aquecê-las e iluminá-las. Além disso, fornece substâncias naturais que permitem fabricar medicamentos. É também a base de diversas atividades de lazer como observação da natureza, caminhadas na floresta, caça, pesca, etc. Infelizmente só descobrimos uma pequena parte dos serviços que a biodiversidade nos presta.



Atualmente, a poluição, as alterações climáticas, a pesca excessiva e o comércio ilegal de espécies representam ameaças significativas à biodiversidade. No entanto, este último é essencial para a vida na Terra, fornecendo serviços ecossistêmicos como a polinização das culturas, a regulação do clima, a purificação do ar e da água e recursos como alimentos, medicamentos e matérias-primas. É por isso que o Dia Internacional da Biodiversidade pretende sensibilizar o público em geral, mas também as instituições, para esta questão da proteção.



Cada ser vivo ocupa um lugar essencial no equilíbrio dos ecossistemas. Cada espécie é única e tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem, portanto, um valor inestimável. Perder uma espécie significa perder parte da memória da evolução. E as perdas são impossíveis de repor.



O Dia Internacional da Biodiversidade é uma oportunidade para lembrarmos da ligação existencial que temos com outros seres vivos no nosso ambiente. Assim, a iniciativa Nutrientes para a Vida convida você a se envolver na proteção da biodiversidade. É simples, para se envolver na conservação da diversidade biológica, primeiro é preciso maravilhar-se com a riqueza da vida. Saia de casa e descubra as espécies ao seu redor. Não há necessidade de ir longe; no seu quintal, num terreno baldio ou num parque urbano. Mesmo na cidade, a biodiversidade está em todo o lado e é mais variada do que se pensa.