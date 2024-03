“Não tem nenhum sentido usar veículos elétricos no Brasil. A solução brasileira para evitar a emissão de gases de efeito estufa no transporte terrestre, que fatalmente levará à extinção da raça humana sobre o planeta Terra, é o etanol, pois é um combustível que possui pegada zero de carbono, uma vez que o gás carbônico gerado pelos motores a etanol é inteiramente absorvido pela cana-de-açúcar em seu processo de crescimento. Portanto, as sérias dificuldades enfrentadas pelos veículos elétricos (limitação de postos de recarga, autonomia baixa, preços altos) fazem com que sua aquisição e utilização

no Brasil seja inteiramente sem sentido.”

Pedro Braga

Belo Horizonte