Como falar de conquistas quando todos os dias em quase todos os jornais tem uma ou mais notícias de feminicídio ou agressão às mulheres? Eu poderia abordar aqui o 8 de março de forma histórica ou narrando as diversas conquistas sociais, profissionais e de direitos que as mulheres tiveram nas últimas décadas. Mas não consigo. Me pergunto se na mesma medida que direitos e espaços são conquistados pelas mulheres, também aumenta a resistência e desagrado a esse feito.



O ódio contra as mulheres é um fenômeno complexo que pode ter origens diversas e multifacetadas, porém existem alguns mecanismos mentais e psicológicos que podem contribuir para isso, na subjetividade de parte dos homens: socialização e normas de gênero negativas desde a infância; traumas passados; insegurança e baixa autoestima; problemas psicológicos e de saúde mental; e ideologias extremistas, são algumas delas.



Atualmente, alguns grupos extremistas de supremacia masculina têm, infelizmente, crescido em número e capilaridade, disseminando conceitos que contribuem para o ódio e intransigência ao feminino. Os mais conhecidos, como RedPills, Incels (Involuntary Celibates) e MGTOW (Men Going Their Own Way), promovem ideias e estratégias que visam "dominar", "controlar" e até agredir mulheres, baseadas em ideologias que reforçam estereótipos de gênero prejudiciais e promovem a ideia de que os homens devem exercer poder e serem superiores às mulheres, em todas as áreas. Grupos que difamam e perseguem judeus e negros, por exemplo, são impedidos – socialmente, legalmente e pelos filtros das plataformas digitais – na disseminação de seu discurso de ódio. Mas esses não. Ainda são socialmente aceitos e ganham cada vez mais seguidores.



Na contramão desses movimentos depreciativos, temos o impacto positivo da mulher no mercado de trabalho e na sustentabilidade. O chamado Pink Money (Dinheiro Rosa) é um termo frequentemente associado ao mercado LGBTQ+, também aplicado de maneira mais ampla para destacar o poder econômico das mulheres, especialmente em iniciativas de empreendedorismo feminino. Essa abordagem econômica reconhece o poder econômico das mulheres e destaca o impacto positivo que o empreendedorismo feminino e a inclusão das mulheres no mercado de trabalho pode ter na economia mundial. Seja desempenhando um papel significativo como consumidoras, empreendedoras ou CEOs, investir nesse potencial pode gerar benefícios econômicos e sociais relevantes.



Pesquisas revelam que iniciativas de empreendedorismo feminino têm o potencial de impulsionar o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e social, reduzir a pobreza, promover a igualdade de gênero e criar empregos em todo o mundo, além de trazer inovação e competitividade, já que a diversidade de gênero nos negócios é frequentemente associada a melhores resultados financeiros e desempenho empresarial.



Em resumo, o empreendedorismo feminino e as iniciativas de inclusão das mulheres no mercado de trabalho têm o potencial de gerar benefícios econômicos e sociais significativos, fortalecendo a economia mundial e promovendo a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. É estratégico investir em políticas e programas que apoiem e capacitem as mulheres empreendedoras, reconhecendo seu papel vital no crescimento e na prosperidade econômica global – que é o que realmente importa, e não a perda de privilégios.



Durante muito tempo os homens tiveram a hegemonia em quase todas as áreas. Agora as mulheres também têm o seu espaço, e cada vez mais e mais. Não somente porque elas querem, mas porque a sociedade quer, porque é vantajoso. Resistir a isso somente demonstra um espírito pequeno, mente limitada e moral retrógrada. Enquanto isso, esperamos que extremistas e abusadores sejam devidamente impedidos e responsabilizados por seus atos pela legislação e autoridades.

Relly Amaral Ribeiro

Mestre em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina, professora e tutora dos cursos de pós-graduação em serviço social do Centro Universitário Internacional Uninter