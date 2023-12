Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES



"Lula, na Conferência do Clima em Dubai (COP 28), para desestimular a produção de petróleo, declarou que o Brasil vai integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzir a produção e induzir à produção de energia limpa, não poluente. Fala uma coisa, mas pratica outra. O governo Lula está recomprando a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (LubNor) e vai adquirir na Bolsa US$ 40 bilhões em ações da petrolífera estatal quando, para ser coerente, deveria privatizar a Petrobras (para evitar a tentação do Petrolão II) e se ater às funções específicas de governo, pois como empresário, o governo é péssimo e é um cabide de empregos."