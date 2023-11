Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES

"A mídia divulgou que Cleriston Pereira da Cunha, com problemas de saúde, não conseguiu prisão domiciliar com tornozeleira e morreu na Papuda. Era um dos presos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro. Sensibilizado, o STF quer melhorias nos presídios. Se adotar aos demais confinados em 8 de janeiro o exemplar tratamento, como foi o da Polícia Federal em Curitiba ao ex-presidente, com mordomias de um SPA, certamente serão evitados futuros falecimentos."