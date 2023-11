Eduardo Contin Gomes

Belo Horizonte

“Meus sinceros parabéns pela matéria do dia 12/11/2023, exemplos da vida, sobre ‘A solidão das mães raras’. Realmente uma matéria que engrandece o jornal!

Esse tipo de reportagem deveria ser uma constante, porque mostra a dedicação das mães, verdadeiras heroínas ao lado dos seus filhos carentes.



No nosso entorno às vezes as notícias mostram nossas mazelas cotidianas, então essa matéria nos arrepia ao mostrar que tem um enorme lado humano bom, que luta para superar toda dificuldade.

Um alento de que ainda podemos manter as esperanças em nós mesmos!

Parabéns de novo!”