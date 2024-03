Serão oito dias de missas solenes, procissões com o figurado bíblico (pessoas das comunidades recriando homens e mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento), peregrinações e muitas demonstrações da fé católica. A Semana Santa começa, hoje (24/3), com a bênção dos ramos e a missa que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na capital, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidirá missa na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, às10h30, após pequeno cortejo na entrada do templo.



Até o Domingo de Páscoa (31/3), que festeja a ressurreição de Jesus e é a data considerada a mais importante do calendário cristão católico, Minas Gerais terá, na capital e no interior, extensa programação religiosa e cultural. Para Belo Horizonte, a arquidiocese divulgou as principais celebrações do tríduo pascal (os três dias que antecedem a Páscoa). Na quinta-feira (28/3), às 9h, haverá a Missa da Unidade, presidida por dom Walmor, com a presença do clero, na Catedral Cristo Rei. À noite (19h30), tem a Ceia do Senhor, com o rito do Lava-pés.



Na manhã (7h) da Sexta-feira da Paixão (29/3), haverá via-sacra na Catedral Cristo Rei, e, às 15h, solene celebração da Paixão e Morte de Cristo. À noite (19h), via-sacra, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. No sábado (30/3), os fiéis poderão participar da vigília pascal (19h30), presidida por dom Walmor na cátedra, enquanto no domingo, às 10h30, haverá Missa Solene da Ressurreição do Senhor, também na Cristo Rei.



PRAÇA DA LIBERDADE

Pela primeira vez em BH, a Paixão de Cristo será encenada no percurso entre a Praça da Liberdade e o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), na Região Centro-Sul. A iniciativa, como parte do programa turístico Minas Santa 2024, do governo de Minas, tem realização da Fundação Clóvis Salgado, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). A encenação teatral será na Sexta-feira da Paixão, a partir das 19h.



A programação em BH, desenvolvida pela Fundação Clóvis Salgado, inclui exposição de arte, oficinas e mostra de cinema. A encenação teatral da Paixão de Cristo retrata os principais passos de Jesus na Via-crúcis, terá início em frente ao Prédio Verde, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) , vai passar pelo Palácio da Liberdade e terminará na Boa Viagem.



ARES BARROCOS

As cidades do interior, especialmente as de passado colonial, têm características muito próprias que emocionam os visitantes. Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), há uma cerimônia única na programação do estado: a abertura do Santo Sepulcro, que ocorre na Igreja São Francisco, no Centro Histórico.



Já em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, tem destaque a Guarda Romana, com mais de 100 anos de história, reconhecida como patrimônio cultural do município e composta por homens. Os participantes usam escudos e alabardas (arma pontiaguda, de ferro) e marcham durante a Procissão do Enterro, na Sexta-Feira da Paixão.



Em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, há tapetes devocionais, procissões, Ofício de Trevas, apresentação de corais e orquestras, encenação da Paixão de Cristo. Destaque também para o “Combate dos Sinos”, um dos ritos do período da Quaresma. Trata-se de uma “batalha” protagonizada pelos sinos de três igrejas do Centro Histórico – Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, Igreja São Francisco de Assis e Igreja Nossa Senhora do Carmo.

PROGRAMAÇÃO



BELO HORIZONTE

Quinta-feira Santa, dia 28, às 9h

Missa da Unidade, presidida por dom Walmor, com a presença do clero, na Catedral Cristo Rei. Às 19h30, celebração eucarística da Ceia do Senhor, com o rito do Lava-pés.



Sexta-feira da Paixão, dia 29

Às 7h, via-sacra na Catedral Cristo Rei. Às 15h, solene celebração da Paixão e Morte de Cristo. À noite (19h), via-sacra, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital.

Sábado Santo, dia 30

Às 19h30, dom Walmor preside a solene vigília pascal na noite santa, na Catedral Cristo Rei.

Domingo de Páscoa, dia 31

Às 10h30, dom Walmor preside a Missa Solene da Ressurreição do Senhor, na Cristo Rei.



SABARÁ (RMBH)

A tricentenária cidade tem uma extensa programação a partir deste domingo. Como destaque, está a abertura do Santo Sepulcro, que será na quinta-feira (28/3), às 15h, na Igreja São Francisco, no Centro Histórico.



DIAMANTINA (VALE DO JEQUITINHONHA)

Na Procissão do Enterro, na Sexta-feira da Paixão (29/3), os visitantes podem ver a Guarda Romana, composta por 80 homens. A tradição tem mais de 100 anos.



OURO PRETO, NA REGIÃO CENTRAL

No dia 31, Domingo de Páscoa, às 7h, tem missa festiva na Basílica Nossa Senhora do Pilar e Procissão da Ressurreição conduzindo o Santíssimo Sacramento até o Santuário Nossa Senhora da Conceição. À noite (19h), no Pilar, coroação de Nossa Senhora e canto solene do “Te Deum”.