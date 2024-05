Com o aumento da comunidade brasileira nos Estados Unidos, a demanda por serviços relacionados ao processo de cidadania brasileira tem crescido significativamente.

Agências especializadas oferecem assessoria jurídica, tradução de documentos e orientação para os requisitos necessários, simplificando e agilizando o caminho rumo à obtenção da cidadania brasileira em solo americano. A Despachante 55 possui 9 anos no mercado e oferece auxílio para brasileiros que estão nos EUA.

O sonho de viver nos EUA

Viver o sonho americano ainda é o objetivo de muitos brasileiros. Dados recentes do Itamaraty, mostram que dos 4,59 milhões de brasileiros que moram no exterior, 1.9 milhão estão nos EUA, o que representa a maior comunidade brasileira fora do Brasil.

Muitos desses brasileiros migram para a América do Norte, em busca de novas oportunidades de emprego, estudo e mais qualidade de vida. No entanto, o processo para morar no país não é fácil.

Desde sua criação em 2015, a Despachante 55 tem ajudado brasileiros nos Estados Unidos a buscarem orientação e assistência na intrincada rede de burocracias documentais.

Agora, a empresa está pronta para lançar um novo serviço: assistência no processo de cidadania americana, uma adição que promete incrementar a sua oferta de serviços já reconhecidos.

A decisão de entrar em um novo negócio

Durante 9 anos, a Despachante 55 investiu em serviços de documentação para a comunidade brasileira em todos os 50 estados americanos.

Warley Vieira, o CEO responsável pelo empreendimento, compartilha sua jornada: "Depois de trabalhar no Consulado de Nova York, percebi a necessidade urgente de um serviço que entendesse as complexidades que nossos compatriotas enfrentam aqui. As burocracias são muitas e as pessoas que não entendem do assunto, podem, facilmente, se enrolar com os detalhes. Mas com a Despachante 55, nós conseguimos preencher essa lacuna."

A empresa destaca que seus serviços buscam ter a técnica, a empatia e o comprometimento com seus clientes: "temos uma forma de atuar que vai além do negócio; é sobre criar uma comunidade, um suporte para quem está longe de casa. Nesses momentos de grandes mudanças, tudo o que a gente precisa é alguém confiável que possamos contar, principalmente, na parte burocrática", explica Warley.

Além disso, a participação de Warley no Startup Show destacou ainda mais a influência e a inovação da empresa no setor de imigração. Os episódios, disponíveis on-line, demonstram como a equipe simplifica os desafios burocráticos que muitos enfrentam ao tentar estabelecer uma vida nos Estados Unidos.

"O que nos diferencia é que atendemos com o coração. Sabemos que cada documento é um passo para alguém alcançar seus sonhos. E agora, com os serviços de cidadania, vamos ajudar nossos clientes a realizarem o sonho de se tornar um cidadão americano!", acrescenta Warley, cujo comprometimento em servir sua comunidade é palpável.

Evento da Despachante 55 promete informação e networking

A Despachante 55 celebrará seus serviços através de um evento on-line no dia 15 de maio, que promete ser um marco informativo e de networking para brasileiros que aspiram à cidadania americana. Detalhes sobre este evento podem ser encontrados no site da Despachante 55.

Um pouco mais sobre a Despachante 55

Com uma equipe experiente e uma abordagem centrada no cliente, a Despachante 55 é uma opção para todos os serviços de documentação e, agora, também de cidadania americana.

