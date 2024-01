Dona do carro usado pelo cubano Alejandro Triana Trevez, suspeito de matar o galerista Brent Sikkema, demonstrou surpresa com o crime.

A mulher emprestou o Fiat Palio usado pelo suspeito na noite do assassinato. Ao jornal 'O Globo', a dona do carro foi localizada pela polícia por meio da placa do carro. Ela não quis ser identificada na reportagem.

O carro foi emprestado ao suspeito no sábado (13), quando o cubano disse que faria uma entrega na capital paulista. Moradora de São Paulo, a mulher e o filho dela disseram à polícia não saber que Prevez iria dirigindo até o Rio de Janeiro.

Ela contou que acolheu o cubano quando ele chegou ao Brasil em 2022. Prevez era filho de uma amiga da mulher, que faleceu em decorrência de um câncer em 2021. "Ele era filho de uma amiga minha, e ela morreu de câncer. Fiquei com dó, pois gostava muito dela. Ele chegou e eu o acolhi, ajudava ele", contou ao jornal.

"Fiquei muito magoada, chateada com isso tudo. Não esperava que ele fosse capaz desse tipo de coisa. Não achei que ele tinha esse tipo de personalidade, porque a mãe dele era uma doutora, alguém de ótima índole", disse.

CRIME PREMEDITADO

Polícia acredita que o crime foi premeditado. "Foi uma ação premeditada e cruel. Ele esperou o melhor momento para entrar na casa da vítima. Não arrombou a porta. Ficou 15 minutos lá", afirmou o delegado Felipe Curi.

O suspeito do crime foi gravado por câmeras de segurança deixando o local e tirando luvas, que teriam sido utilizadas no assassinato. Ele passou mais de 12 horas de campana na frente da casa até agir e saiu com reais e dólares da casa de Brent.

O cubano mora em São Paulo há um ano e meio e foi para o Rio de Janeiro somente para cometer o crime. Depois, ele voltou para SP, se desfez do carro usado no Rio, e comprou um veículo novo para fugir, informou o delegado responsável Alexandre Herdy. Alejandro não teria parentes no país.

Polícia vai investigar possível relação de crime com o ex-marido de Brent. O delegado Alexandre Herdy disse que a polícia obteve a informação de que o suspeito, o cubano Alejandro Triana Trevez, conhecia o ex-marido da vítima.

Brent levou 18 facadas no rosto e tórax. O suspeito do crime roubou entre US$ 30 mil e US$ 40 mil (equivalente a R$ 197 mil), e mais R$ 30 mil. O suspeito também roubou joias e outros objetos da casa do galerista, segundo a polícia.





CUBANO FOI PRESO EM MG E PLANEJAVA FUGA POR MT

O cubano foi encontrado em um posto de combustíveis na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia (MG), nesta quinta-feira (18). A reportagem busca a defesa do suspeito para comentar a prisão. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Três mil dólares e o veículo utilizado por ele durante a fuga foram levados a uma delegacia de Uberaba, onde o suspeito foi ouvido. A informação é da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais.

"Juntamente com esse detido foram apreendidos 3 mil dólares e em conversas com os policiais esse homem informou que tentaria fugir do Brasil através de Mato Grosso, fazendo essa fuga por meio rodoviário", declarou Aristides Amaral Junior, porta-voz da PRF em Minas Gerais.