Bonde de Santa Tereza, símbolo do bairro tradicional do Rio de Janeiro, onde turista de Israel foi achada morta

Uma turista israelense foi encontrada morta, nessa segunda-feira (06/5), em Santa Teresa, bairro da Região Central do Rio. De acordo com a Polícia Militar, Alma Bohadana, de 21 anos, estava na Rua Almirante Alexandrino, uma das principais vias do bairro, quando se jogou de uma mureta após se assustar com uma motocicleta, achando que se tratava de um assalto.

A turista de Israel estava com o companheiro. Ele afirmou aos policiais que foi abordado por uma van, mas que ninguém estava armado.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h. Ao chegar ao local, os militares encontraram a turista sem vida. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga o caso.