Lula com Esperança na volta do RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou seu amor por cachorrinhos ao carregar a "caçula" da família no colo durante o voo de volta do Rio Grande do Sul. Esperança foi adotada pela primeira-dama Janja Lula nesse domingo (5/5), em Canoas, uma das cidades atingidas pelas enchentes no estado.

No vídeo, é possível ver o presidente fazendo carinho no pet, que viajou para Brasília junto com a comitiva. "Não tem nada melhor no mundo do que um cachorrinho", disse Lula.

Esperança foi adotada durante uma visita de Janja a uma instituição que acolheu 400 animais na cidade. Na ocasião, ela participou da entrega de uma tonelada de ração para os pets vítimas das fortes chuvas que assolam o estado.

Nas redes sociais, a primeira-dama fez uma publicação com a cachorrinha em seu colo ainda durante o abrigo. Depois, o animal aparece dentro do avião presidencial no colo de Lula.

“São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática. Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de alimentos, remédios, cuidado e amor. Que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos”, escreveu Janja em seu Instagram.

O casal já tem outras duas cachorrinhas: Resistência e Paris, ambas também adotadas por Janja.