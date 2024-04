Um enfermeiro que atua em um Pronto Atendimento de Araçariguama, interior de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência contra um paciente por racismo e injúria racial. O homem teria se recusado a ser atendido pelo funcionário por ele ser negro.





O enfermeiro Joelson Nascimento se aproximava do paciente na manhã da última sexta-feira (19/4), quando o homem se recusou a ser atendido por ele. Em um vídeo postado nas redes sociais, Nascimento diz que o paciente estava alterado e o agrediu verbalmente.





"Falou que se recusava a ser atendido por uma pessoa como eu". De acordo com o enfermeiro, o homem, em uma cadeira de rodas e acompanhado por uma mulher, xingou o funcionário e proferiu palavrões.





Câmeras de segurança registraram o momento. Nas imagens, o homem aparece na sala de espera e já discutindo com o enfermeiro. Na sequência, ele entra em uma sala para atendimento. Contudo, pouco tempo depois ele sai acompanhado da mulher e continua a xingar o enfermeiro.

Paciente queria a demissão do enfermeiro. Ainda segundo Nascimento, o homem quis agredi-lo e disse que iria até a prefeitura para pedir sua demissão.





Prefeitura emitiu nota repudiando episódio. Em uma rede social, a Prefeitura de Araçariguama disse que o caso "é desumano e completamente inaceitável".





"As medidas cabíveis já foram tomadas e as imagens da câmera de monitoramento se encontram à disposição da justiça. A Gestão Municipal e todos os seus servidores e colaboradores se solidarizam com o profissional vítima dessa vil agressão", disse a Prefeitura de Araçariguama, em nota.





Caso registrado como injúria racial. O enfermeiro registrou, na tarde de sexta, um boletim de ocorrência contra o paciente na Delegacia de Polícia de Araçariguama.





O UOL não conseguiu contato com a defesa do paciente. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.