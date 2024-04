A Caixa Econômica Federal promoveu, na noite deste sábado (13/4), o sorteio do concurso 2712 da Mega-Sena, que teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 15 - 19 - 35 - 40 - 42. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega Sena não teve ganhadores e o prêmio, que seria de R$ 56.261.119,91, acumulou e vai a R$ 66 milhões para o próximo sorteio, nesta terça-feira (16/4).

Para a quina, 99 apostas acertaram cinco números e cada ganhador recebe R$ 41.893,09. Na quadra, foram 6.276 apostas ganhadoras, que recebem R$ 944,05 cada, por quatro dezenas acertadas.