O Brasil confirma queda no número de casos de dengue ao chegar na 15ª semana epidemiológica da doença. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (9/4). Com isso, o Ministério da Saúde confirma que o pico da doença neste ano já foi enfrentado, apesar de "ainda termos um caminho para percorrer".

“Às vezes dá a impressão de que o pior passou, mas vamos ter ainda pessoas adoecendo”, apontou Ethel Maciel, secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. De acordo com a atualização da pasta nesta terça-feira, o Brasil tem 2,96 milhões de casos prováveis de dengue e 1.117 mortes confirmadas.





O ministério informou ainda que, neste momento, nove unidades federativas apresentam queda no número de casos: Acre, Roraima, Amazonas, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins — esta última estava em estabilidade na última semana.

Já o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Norte saíram do aumento da doença para quadro estável. Além desses, estão estáveis Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Por sua vez, apresentam alta, ainda, parte dos estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe.