Os aplicativos do WhatsApp caíram na tarde desta quarta-feira (3/4) e apresentaram grande instabilidade para usuários. Muitos usaram o X (antigo Twitter), para relatar problemas. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, ainda não se pronunciou.

No site Downdetector, que analise instabilidade em grandes plataformas, os relatos de problemas começaram às 14h47. Envio de mensagens, Conexão com servidor e Conexão com o website são os problemas mais relatados.



O Correio entrou em contato com a assessoria da Meta (empresa responsável pelo WhatsApp) para buscar mais informações sobre a queda. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Confira algumas reações de usuários:

A gente correndo pro whatsapp pra saber de o whatsapp caiupic.twitter.com/VpoigKIZrT — Paula. ?????????? (@truelumina) April 3, 2024

todo mundo indo pro tt pra ver se o whatsapp caiu pic.twitter.com/uLivbzRQu1 — iza (@izaaffranca) April 3, 2024

não eh sua internet o whatsapp caiu mesmo — luscas (@luscas) April 3, 2024