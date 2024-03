A cidade de Luiz Alves, município situado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, decretou estado de emergência nessa quarta-feira (27/3) devido ao crescimento no número de maruins. Os habitantes da localidade expressam incômodo pelas ferroadas desses insetos.



O caso evidencia uma condição endêmica do maruim, pertencente ao gênero Culicoides. A população local é de 11.684 indivíduos, segundo o Censo de 2022. O texto do decreto informa que o inseto se faz presente tanto nas zonas urbanas quanto nas áreas rurais.



A proliferação do maruim torna difícil ou impossibilita a permanência dos habitantes ao ar livre, especialmente bebês e pessoas idosas.



Além disso, dada a vasta atividade agrícola na região, os agricultores são afetados pelo inseto durante o trabalho no campo e no momento de embalar os produtos após a colheita.



O decreto enfatiza ainda que "as ferroadas podem levar a reações alérgicas severas, lesões que podem servir como vias de acesso para micróbios patogênicos, necessitando de atendimento médico" e que repelentes e outras estratégias químicas provaram ser ineficazes contra o inseto.



Pelo texto, fica estabelecido que autoridades e equipes designadas para o enfrentamento do maruim estão autorizadas a adentrar propriedades privadas em busca de potenciais focos de proliferação.



Além disso, o texto permite a dispensa de licitação para a aquisição de materiais essenciais para as ações de resposta à emergência.