Método adotado pelas forças de segurança do Piauí diminuiu a quantidade de roubos e furtos de celulares no estado

O governo do Piauí colocou em prática um novo método de apuração que ajudou a recuperar quase 4 mil telefones celulares nos últimos nove meses. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Estado reduziu em 40% a quantidade de roubos e furtos na capital Teresina.

Para que os telefones sejam recuperados, as forças de segurança rastreiam os aparelhos a partir de informações cedidas pelas operadoras. Decisões judiciais determinam que as empresas devem fornecer dados sobre novas linhas em aparelhos que estejam irregulares.

Em seguida, as forças de segurança intimam as pessoas que estejam em posse do aparelho por meio de mensagens, orientando que compareçam a uma unidade policial para devolver o aparelho telefônico.

Se a pessoa se dispuser a contribuir, ela não será responsabilizada por roubo ou furto. Caso ela não cumpra com a intimação, os policiais podem ir até o local apreender o aparelho que está sendo monitorado.

Os agentes também investigam estabelecimentos físicos ou virtuais que comprem ou vendam celulares roubados, podendo interditar e apreender itens que não tiverem sua origem comprovada.

Esses dados são armazenados em um aplicativo desenvolvido pelo setor de inteligência da SSP-PI para que os agentes possam consultar dados relacionados a este tipo de crime.

Operações realizadas junto à polícias de outros estados permitiu a recuperação de telefones que chegaram a ser vendidos na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo,

Apenas neste ano, 1.195 intimações foram realizadas, 14 lojas fechadas e 17 pessoas presas. Ao longo destes quase quatro meses, 442 celulares foram devolvidos aos donos e, durante o Carnaval, o estado registrou queda de quase 60% no número de roubos.