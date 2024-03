A Mega-Sena deste sábado (23/3) acumulou e estimativa do prêmio chega a 120 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (26/3). O concurso 2704, com premiação de quase R$ 83 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03 - 07 - 10 - 25 - 31 - 52.

Leia mais: Mega-Sena 2704 e outras loterias: números sorteados (23/3)

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 216 apostas acertaram cinco números e faturaram R$ 24.404,31 cada. Já a quadra teve 11.623 vencedores, com prêmio de R$ 647,89 para os contemplados.

Entre os mineiros, 17 apostas fizeram a quina (5 acertos). As cidades são: Belo Horizonte, com 4 apostas, Carmo do Paranaíba (2), Igarapé, Itaúna, Rio Preto, Uberlândia, Pouso Alegre, Araguari, Juiz de Fora, Sete Lagoas e Varginha, todos com uma aposta.





O próximo sorteio será realizado na terça-feira (26).