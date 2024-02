O professor Moisés Machado usou as redes sociais para denunciar que uma loja de brinquedos dentro de um shopping no Rio de Janeiro cometeu racismo ao montar sua vitrine. Ele chegou a registrar uma denúncia contra a Gamelândia e o Botafogo Praia Shopping.

No vídeo, é possível ver um berço com quatro brinquedos. De um lado estão duas bonecas brancas. De outro, uma boneca negra e um macaco de brinquedo. “DENÚNCIA! Passeando pelo Botafogo Praia Shopping, me deparo com esse absurdo na loja Gamelândia Brinquedos. Parear uma criança preta com um macaco é cruel demais! Por meio desse símbolo, a criança negra internaliza sua posição como subalterna e crianças brancas são incentivadas a reproduzir o negro como um animal, um inferior. Em nossa sociedade, o racismo não é velado, é ESCANCARADO! Esse mal precisa ser combatido! Exigimos uma atitude já quanto a esse crime!”, escreveu em seu perfil.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o professor registrou uma ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), e um inquérito foi aberto para investigar o caso. Em um comunicado nas redes sociais, a loja se defendeu da acusação de racismo, repudiando qualquer preconceito e discriminação.

O estabelecimento defendeu que a vitrine não foi montada por questões raciais, mas para mostrar um trabalho artesanal. “Referente à recente repercussão envolvendo a vitrine da nossa loja no Botafogo Praia Shopping, queremos esclarecer que em momento algum houve a intenção de promover qualquer tipo de ato racista. Somos conhecidos por oferecer produtos artesanais de alta qualidade, como bebês rebonizados e animais rebonizados, incluindo cachorros, pandas, coelhos, porcos, macacos e avatares. Nosso objetivo sempre foi proporcionar aos nossos clientes peças únicas e encantadoras, sem distinção de raça ou origem”, diz o texto.

“Por fim, temos compromisso com a promoção da igualdade e repudiamos qualquer interpretação que vá contra nossos valores. Estamos à disposição das autoridades e da imprensa para todo e qualquer esclarecimento”, finalizou.

O Botafogo Praia Shopping entrou em contato com o professor, repudiando a situação. “Já acionamos o lojista responsável pela vitrine, e o brinquedo já foi retirado do berço com os outros brinquedos. Vale ressaltar que não temos gerência sobre as vitrines das lojas, mas reforçamos nosso compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade”, diz a mensagem compartilhada por Moisés.