Apostador do DF foi o único do país a acertar os números da lotomania

Correio Braziliense - A lotérica Casa da Sorte, localizada no Guará 2, Distrito Federal, é conhecida por entregar premiações aos brasilienses que têm o costume de sempre fazer uma “fezinha”. O local existe há 21 anos e, apenas nos últimos 3, vendeu dois bolões premiados da Lotofacíl de Independência — um de R$ 2,4 milhões e outro de R$ 4,4 milhões. Na Mega da Virada deste ano foram pagos mais R$ 944 mil.

Outro momento marcante do estabelecimento ocorreu nesta sexta-feira (16/2), quando uma aposta feita lá acertou os 20 números da Lotomania, do concurso 2585, faturando um montante de R$ 11,4 milhões. O jogo feito no Distrito Federal foi o único em todo país a acertar todos os números e faturou sozinho o prêmio principal.

Os números vencedores foram: 00 - 17 - 22 - 30 - 40 - 41 - 46 - 49 - 51 - 63 - 70 - 71 - 77 - 80 - 87 - 88 - 89 - 92 - 93 - 94.

Dallison Vinicius, gerente da lotérica, explica que esse apostador, além da fortuna, ganhou a premiação de 0 acertos .“A Lotomania permite você fazer uma espécie de espelho, que são os números que você não jogou. Assim, ele tanto ganhou a premiação máxima, quanto errou todos, que também gera uma premiação, e ele levou mais 90 mil reais”, conta.

A loja entrega anualmente cerca de R$ 400 mil, apenas em prêmios pequenos. “A nossa loja está entre as melhores de Brasília, e na classificação de uma das melhores do Brasil”, afirma o gerente.

Para retirar o dinheiro, o ganhador deve se dirigir à Caixa Econômica Federal com o comprovante de residência e documento de identificação. O dinheiro é liberado em até sete dias.

Uma novidade é que as pessoas podem jogar na Casa da Sorte sem precisar ir até lá fisicamente. Basta entrar em contato pelo número (61) 996773939 ou pelas redes sociais: @sortesorteloterias.