A dupla de fugitivos da penitenciária federal em Mossoró (RN), Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, fez um casal refém e roubaram dois celulares, na noite desta sexta-feira (16/2). A casa invadida fica a cerca de três quilômetros da unidade de segurança máxima.



Segundo o morador, um homem de 50 anos, a dupla de criminosos chegou à residência por volta das 20h e fingiram estar armados. O cachorro latiu, alertando da presença dos criminosos, ao checar o que era, o morador foi rendido pelos fugitivos.

Os dois entraram no imóvel, jantaram e pediram para acessar as redes sociais. Eles permaneceram no local até a meia noite. Além do homem, estavam na casa a esposa, de 46 anos. Ele ainda contou que a dupla se identificou como os fugitivos da penitenciária federal.

Os criminosos foram embora levando ovos, água e laranjas e os moradores acionaram a polícia por volta das 3h. O homem teria esperado um tempo para, então, ir à casa do irmão e, de lá, buscarem uma barreira policial para comunicar o episódio.

Mais cedo na sexta, a Polícia Federal (PF) anunciou ter encontrado pistas importantes do paradeiro de Deibson e Rogério. Em uma área de mata, os agentes encontraram roupas, embalagens de comida, lençóis e uma camisa do uniforme da unidade prisional.

Os criminosos fugiram na quarta-feira de cinzas (14), pelo buraco da luminária das celas, que são individuais. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, eles teriam encontrado um alicate da reforma que ocorre no local e fugido a pé. Cerca de 300 agentes da PF, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das forças de segurança locais, bem como helicópteros e drones procuram os homens em um perímetro de 15 quilômetros ao redor do presídio.

A PF também recolheu material biológico em uma casa na zona rural de Mossoró que foi invadida no mesmo dia da fuga, a cerca de 7 km da penitenciária.