SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem é investigado pela Polícia Federal suspeito de ter feito a prova do Enem para duas pessoas que foram aprovadas em cursos de medicina.



O estudante de medicina realizou as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no lugar de outras duas pessoas em 2022 e 2023. Os três são alvos da operação deflagrada nesta sexta-feira (16), mas ainda não houve prisão.



Os dois candidatos para quem o homem fez a prova foram aprovados em medicina na Uepa (Universidade Estadual do Pará). Um deles já é aluno do curso e o outro terá as aulas iniciadas em breve.

As assinaturas nos cartões de resposta e nas redações não foram feitas pelos inscritos. A suspeita da PF é de que o estudante que realizou a prova usou documentos falsos para passar pela inspeção.



Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Celulares e provas do Enem de 2019 a 2023 foram apreendidas nas casas dos suspeitos.



O UOL entrou em contato com a Universidade Estadual do Pará, instituição da qual os três fazem parte. A matéria será atualizada assim que houver retorno.