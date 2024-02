Um turista de 35 anos morreu após ser esfaqueado em um assalto na Zona Sul de Recife, na madrugada desta quarta-feira (14/2). Natural do Rio de Janeiro, Talles de Couto Lemgruber Kropf havia saído de uma festa particular de carnaval ocorrida em Olinda, na Região Metropolitana, e seguido para o bairro de Boa Viagem para um bar próximo ao apartamento onde estava hospedado.

Próximo ao bar, Thales foi abordado por um criminoso, que o golpeou de faca na região do tórax. De acordo com informações do jornal Folha de Pernambuco, o turista chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo amigos do turista, Thales estava sozinho no momento em que foi abordado pelo ladrão. Ele, embora fosse curtir o carnaval de Olinda com um grupo de nove amigos, foi o único que resolveu parar para comer antes de retornar para o apartamento. O corpo de Talles será levado para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15/2), onde a família irá realizar o velório e sepultamento do corpo.

O Correio Braziliense contatou a Polícia Civil de Pernambuco para coletar mais informações sobre o latrocínio cometido contra Thalles e aguarda retorno.