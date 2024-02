Ministro e presidente do STF, Luís Roberto Barroso deixa alerta contra assédio no carnaval em suas redes sociais

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, usou as redes sociais neste sábado (10/2) para reforçar campanha contra o assédio e outros tipos de violência no carnaval.

"O CNJ lançou o bloco do respeito, uma campanha para conscientizar e prevenir situações de assédio e outras violências durante as festas do carnaval. Nosso objetivo é promover a conscientização e reduzir as estatísticas de estupros, violências e de assédio de todas as natureza. Nada disso tem a ver com a alegria e a fantasia do carnaval", afirma o magistrado.

Ele ainda acrescenta que "respeito é a base de tudo", tanto de ideias, quanto de "origem, gênero ou orientação sexual".

Leia: Luís Roberto Barroso: saiba quem é e o que pensa o novo presidente do STF

"Há uma regra absoluta: não é sempre não", orientou Barroso. O ministro do STF informou que os tribunais de justiça trabalharão em regime de plantão durante o feriado, inclusive, com alguns atendimentos nos locais das festas de carnaval.

"Que esse ano a gente possa diminuir as estatísticas tristes dessa festa e celebrar um carnaval cheio de respeito e só alegrias", finalizou