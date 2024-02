Antes do crime, Brenda contabilizava no Instagram quase 6 mil seguidores

A advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, ganhou pouco mais de 22,5 mil seguidores em seu perfil no Instagram após ser executada a tiros na última terça-feira (30/1), no município de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte.



No dia do crime, a advogada conduzia seu carro, um HB20, acompanhada de seu cliente Janielson Nunes de Lima, de 25. Eles deixaram a delegacia de Polícia Civil do município e foram mortos a tiros instantes depois. Fora de controle, o veículo colidiu com um ônibus.

Antes de ser morta, Brenda contabilizava no Instagram quase 6 mil seguidores e, no dia seguinte, saltou para 18,5 mil. Nesta sexta-feira – até o fechamento desta publicação – 28,5 mil pessoas seguiam o perfil.

No dia seguinte ao crime, na quarta-feira (31/1), perfil da advogada contabilizava 18,5 mil seguidores Reprodução/Instagram

A última publicação foi feita pela profissional em 14 de janeiro. O aumento expressivo na quantidade de seguidores foi notado e comentado por usuários nas publicações da advogada.

“O que leva alguém a seguir depois que a pessoa falece? Nunca vou entender isso”, comentou um usuário da rede social. Porque isso, gente? A moça, infelizmente, faleceu, e as pessoas estão seguindo-a! Jesus, dê o descanso eterno a essa moça”, escreveu outro.



O dia do assassinato



Minutos antes de ser morta, a advogada havia publicado em seu perfil no Instagram um story (post temporário) acompanhando seu cliente e localizando a delegacia, segundo a polícia.



Horas antes, Janielson Lima havia sido localizado pela PM em Arez, a cerca de 45 km de Santo Antônio, e levado à delegacia por suspeita de envolvimento no assassinato de um jovem durante uma vaquejada, na madrugada de domingo (28/1).



Segundo a Polícia Civil, Lima foi liberado por não existir mandado de prisão contra ele, tampouco flagrante.