Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.675 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (13), em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 21 milhões e será realizado na terça-feira (16).

Dezenove apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 125.186,63.

Os 2.148 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.581,90 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.