Ator Amaury Lorenzo usou as redes sociais para mostrar que ficou descalço durante inspeção no aeroporto

O ator Amaury Lorenzo, que dá vida ao capanga 'Ramiro' na novela ‘Terra e paixão’, da TV Globo, compartilhou um story em que diz ter sofrido racismo durante uma abordagem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (12/1). No vídeo, ele mostra que precisou ficar descalço durante a inspeção e diz que os agentes suspeitaram que ele transportava algo ilícito.

“No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, eu tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele”, disse o ator.

O global de 39 anos usa cabelo e barba longos devido ao seu personagem na novela das 21h. No story de Amaury, é possível ver que um agente tenta impedir o ator de usar o celular em uma área restrita. Ele encerra o vídeo depois que o funcionário insiste. “A gente conversa depois", promete aos seguidores.

Em nota, o aeroporto RIOgaleão afirmou que "repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade". A concessionária afirma que a inspeção é aleatória, com acionamento automático realizado pelo equipamento de raio-x, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho.

O aparelho, inclusive, está dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), de acordo com o aeroporto. “Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agentes do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos. Após a inspeção, o ator embarcou normalmente”, encerrou o comunicado.