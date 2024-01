Um restaurante localizado no shopping Mangabeira, em João Pessoa, foi alvo de tiroteio, no início da tarde desta sexta-feira (12/1). Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu após ter sido baleada. Outras duas pessoas foram feitas de reféns durante a ação.



A mulher atingida é gerente do estabelecimento. Ela levou um tiro nas costas. Socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não resistiu e veio a óbito ainda no local.

O tiroteio teve início na praça de alimentação do shopping. A situação assustou clientes e funcionários, que trancaram as portas das lojas para se proteger.



Após negociação com as autoridades, o suspeito se entregou. De acordo com informações da Polícia Militar da Paraíba, a motivação do caso ainda está sendo investigado, mas a suspeita é que o autor agiu após não ter conseguido uma vaga de emprego no local após entrevista feita.

Confira a nota completa na íntegra:

A Polícia Militar da Paraíba prendeu o homem acusado de entrar em um shopping na zona sul, e atirar contra uma funcionária de um estabelecimento na praça de alimentação. O cerco montado pela PM conseguiu isolar o local do fato e capturar o acusado que estava armado e que havia feito reféns neste começo da tarde de sexta-feira (12), em João Pessoa.

A arma de fogo usada no delito e as munições foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia. A real motivação do criminoso será investigada, mas de acordo com o comando do 5º Batalhão, a suspeita é que o crime seria em represália pelo acusado não ter conseguido uma vaga de emprego no local após uma entrevista.

A ação da PM foi realizada pelas tropas do 5º Batalhão, Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate), e apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e de um policial civil que estava no local do fato. Segundo o 5º BPM, foram mais de 40 munições apreendidas entre intactas e deflagradas. O causador da crise estava com um revólver calibre 38.

A principal vítima atingida pelo acusado foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem estava com um revólver calibre 38 e mais de 40 munições (foto: Reprodução/ PMPB )

