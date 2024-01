O padre José Raimundo Soares Diniz, da Paróquia Senhora Sant’Ana, em Boquim, cidade de Sergipe, chamou um casal de noivos de pobres devido a qualidade do tapete que estava presente na igreja.

O comentário do padre aconteceu em uma missa, que estava sendo sendo gravada e transmitida no canal da paróquia (vídeo no final da matéria). O momento acabou chamando atenção da população, que se indignou com a fala do padre sobre a condição dos noivos.

“Não é tapete, é um negócio muito devagar que escorrega, para não dizer que é uma coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. Fazer o que, a gente percebe que são bem simples, a arrumação é bem simples. Deve ser um casal pobre”, diz o padre.

O vídeo original da fala do padre não está mais presente do canal da paróquia, mesmo lugar em que o padre José Raimundo se retratou do caso nessa quarta-feira (10). “Na hora da sagrada comunhão, eu esclareci os fiéis que não daria a comunhão na nave central porque o tapete que havia sido colocado para um casamento estava deslizando, e os fiéis podiam cair e ter um acidente”, afirma.

O pároco afirma que o comentário foi para chamar atenção do sacristão, que daqui para frente não organizasse mais casamentos com tapetes daquele tipo, para não colocar em risco a vida das pessoas.

Ao final do vídeo, o padre diz que não estava discriminado ninguém, que o papel dele como sacerdote é acolher e defender os pobres. “Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva, e as pessoas que divulgaram este vídeo, peço perdão, se não fui compreendido ou se falei palavras que feriram alguém”