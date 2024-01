Um menino de 6 anos sumiu nesta quinta-feira (5) enquanto brincava na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Identificado como Édson Davi da Silva Almeida, o menino estava na praia com o pai. Ele brincava enquanto Édson dos Santos Almeida trabalhava em sua barraca.

Quem tiver informações pode ligar para os números: (21) 2202-0338 e (21) 2582-7129, ou pelo WhatsApp (21) 98322-0338. O anonimato é garantido.

O pai de Davi percebeu a ausência do filho por volta das 16h30. Édson disse, em entrevista à TV Globo, que o menino é "obediente" e não se afastava da barraca.

A mãe de Davi, Marize Araújo, descreveu a roupa que o menino usava. "Ele estava com uma blusa preta, ele foi até sem o chinelo, e um short preto. O chinelo dele está ali na minha barraca", disse, em entrevista à emissora.

"Ele é um filho lindo, maravilhoso. Todo mundo conhece ele, ele é um menino doce, e muito apegado a mim. Acredito que nessa hora ele deve estar chamando por mim", afirmou.

O menino fez um lanche por volta de 15h30 e saiu da barraca do pai para brincar com duas crianças. Segundo familiares, elas estavam acompanhadas de um homem.

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na areia na madrugada desta sexta-feira (5). A procura continua ao longo do dia, tanto na areia quanto no mar, segundo reportagem do Bom Dia Rio, da TV Globo.

O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e depois transferido para a DDPA.