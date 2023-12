Carlinhos Maia se envolveu em nova polêmica nas redes sociais. Dessa vez, o influenciador está sendo acusado por internautas de golpes bancários nos clientes do Girabank, banco do qual foi sócio. O número de denúncias de pessoas que dizem ter perdido dinheiro na empresa chega a 2.400 no Reclame Aqui. Nas redes sociais, também são diversas as queixas de golpes.



Como o @Carlinhosmaiaof ROUBOU 10mil reais da minha irmã e continua dando GOLPE de dinheiro em um monte de seguidores com o banco digital GIRABANK.

Segue o fio



— Nauak (@kkkkkkau) December 23, 2023

Uma publicação que viralizou acusa Carlinhos Maia de ter pegado R$ 10 mil de uma das contas. “Banco criminoso e influencer pior ainda. Espero que isso tome uma proporção para poder chegar nele de alguma forma ou em algum veículo de notícia relevante. Viralizam tanta coisa e acho que deveriam começar a viralizar a trend dos criminosos. Devolvam o dinheiro!”, dizia o post.

Carlinhos Maia se defendeu das acusações nos stories, dizendo que há quase um ano não faz mais parte do quadro societário da empresa. Ele também negou que há irregularidades no banco digital. "Uma coisa importante sobre o Girabank: Como a maioria de vocês já sabe, me desliguei da empresa já faz quase um ano, justamente por que toda vez que acontecia algum problema, o pessoal vinha e descia o cacete em mim. Pode estar acontecendo um milhão de coisas boas, mas deu qualquer probleminha...", disse.

O influenciador afirmou ainda que o banco passa por uma mudança no comando, mas que nenhum dinheiro foi retirado das contas. "O Girabank emitiu hoje uma nota a todos os correntistas. O Girabank, até onde eu sei, que outros sócios me falaram, foi vendido para um outro grupo americano e todas as pessoas... Estou falando isso aqui com carinho às pessoas, porque fui eu que indiquei: não se preocupe, não tem dinheiro de ninguém sendo roubado", tranquilizou os seguidores.

"As transações, não sei o que de bancário... Que eu não entendo... Olhem no e-mail de vocês, que eles mandaram aqui para mim. Olhem no e-mail de vocês, eles estão respondendo a todo mundo", apontou.

"Está tendo uma troca de donos e de maneira nenhuma o dinheiro de ninguém será roubado -- até porque, não pode, envolve o Banco Central e tudo mais. Fiquem tranquilos, olhem o e-mail de vocês, tá bom? Eles estão resolvendo tudo", finalizou.