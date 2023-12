A DJ Jooh Amorim resolveu dançar funk durante sua cerimônia de colação de grau na faculdade. A jovem, que concluiu o curso de Odontologia, decidiu fazer os passinhos após o ritmo ser proibido durante o evento. O momento foi registrado em vídeo, compartilhado pela própria DJ.

“No dia da minha colação eles proibiram colocar qualquer tipo de funk, e eu como boa DJ não ia deixar passar batido”, escreveu no vídeo. A jovem fez um medley com diversas músicas famosas e fez uma performance em frente à plateia.

Após alguns momentos, o cerimonial pede para que a jovem continue o rito, subindo no palco para receber os cumprimentos e o canudo. Ela se recusa. Em seguida, a profissional pede para o DJ do evento passe para o próximo formando.

O vídeo viralizou e dividiu a internet. Colegas da DJ contaram que a colação de grau não era um evento oficial, organizado pela faculdade, mas algo feito pelos alunos. “Essa colação não era organizada pela faculdade, foi contratado pelos alunos e por ser um momento único e especial, cada aluno tinha o seu momento, no qual você colocava a música que quisesse… o momento era dela, apenas aceitem isso, não desrespeitou ou atrapalhou ninguém. E se fosse eu lançava um passinho tbm”, disse um comentário.

Outro argumento usado é de que a dança foi resultado do esforço da estudante. “Passou por 5 anos de curso no BRASIL; deve ter pagado uma fortuna numa Universidade que provavelmente oferecia o mínimo ou nem isso; colocou um repertório musical que faz parte da cultura e do trabalho dela, e sambou na cara da sociedade CHATA e elitista. É isso ai! Sua forma de se divertir não anula sua capacidade”, elogiou um perfil.