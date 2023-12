A cena em que a modelo e empresária Carol Werner aparece passeando ao lado de cachorros com os seios à mostra viralizou em maio de 2023. Na época, ela foi levada pela Polícia Civil. O caso segue na Justiça: segundo o jornal O Globo, é a jovem que move um processo contra o estado de Santa Catarina, por abuso de autoridade. Werner exige uma compensação por danos morais pelo que passou após o acontecimento.

"Assim como várias outras mulheres, fui mais uma vítima da nossa sociedade patriarcal, machista que oprime as mulheres e através do uso da força ou de algemas no caso, buscam nos calar", afirmou. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a modelo aparece andando tranquilamente pela orla da praia, com seus dois cachorros, fazendo um topless.

As imagens também mostram ela sendo abordada por dois guardas municipais. Carol justificou que estava apenas caminhando com seus cachorros.

Na época, as primeiras informações eram de que ela responderia por ato obsceno. Ainda de acordo com O Globo, a detenção ocorreu por desacato à autoridade. Porém, ela garante que foi presa por não usar uma blusa. "Como pode o corpo de uma mulher ser considerado obsceno? Como pode uma mãe ter que recolher-se para poder amamentar seu filho em paz sem que seja julgada ou desejada mesmo

Carol ainda atribuiu o episódio ao machismo e à cultura patriarcal, que exerce “controle sobre os corpos femininos”. "Por ser mulher e por ter seios com formas ligeiramente diferentes, eu fui presa. Há uma clara reiteração do controle dos corpos femininos por meio da criminalização. Uma forma perversa de reforçar a pedagogia do recato dirigida a mulher para repressão, hipocritamente em um país que historicamente vende corpos femininos nus, em seu maior evento cultural, o carnaval", defendeu.