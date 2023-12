Um encontro para lá de inusitado viralizou nas redes sociais. Um sapo encontrou um filhote de pato perdido da mãe e resolveu levá-lo a um local seguro, dando carona ao pássaro. Os animais nadavam em uma piscina de um rancho na cidade de Juscimeira, no Mato Grosso.O pato aparece tranquilo nas costas do amigo. Enquanto isso, o sapo nada tranquilamente até a borda da piscina. Quem flagrou a cena foi a aposentada Leonilda do Nascimento Gasparini, de 73 anos, que vive na propriedade. Ao G1, ela contou que nunca viu um sapo e um pato tão próximos.“Moro em uma região de mata, então é comum a aparição desses animais, mas nunca tinha visto uma situação dessa em toda a minha vida, nem acreditei quando vi”, disse. Ela ainda detalhou que o filhote passou horas sem a mãe, mas que a dona pata voltou para buscá-lo ao fim da tarde.O vídeo chama a atenção pela cooperação entre o anfíbio e o pássaro, geralmente os animais não têm tanta intimidade em seus habitats naturais.Segundo especialistas, o sapo é da espécie Bufo Bufo e possui uma glândula de um veneno muito forte. Mas não consegue injetar a substância em outros animais. Ou seja, ele é ameaçador para insetos e não faria mal nenhum para o patinho.