Diretor-executivo do núcleo de variedades da Globo, Rafael Dragaud se despediu da emissora nos últimos dias. Ele estava na empresa havia cerca de 30 anos, tendo participado da criação do Brasil Legal, sucesso nos anos 1990 com Regina Casé, e era responsável por programas como Conversa com Bial, Mais Você, Encontro, É de Casa e Altas Horas. Ele também esteve à frente do Criança Esperança.

"Hoje é um dia muito especial na minha vida", compartilhou no sábado (9) nas redes sociais. "Eu estou pegando um caminho aqui em direção ao Projac, os Estúdios Globo. Eu fiz esse caminho milhares de vezes. São 30 anos trabalhando nessa empresa. E hoje, eu não vou dizer que é a última, mas é onde eu estou indo acertar o final de um período de 30 anos."

"[Foi] um período absolutamente definidor da minha vida muitos sentidos", disse ele, que começou como roteirista e foi crescendo na hierarquia da empresa. "Como profissional, os meus primeiros trabalhos na TV Globo me ajudaram até a perceber de fato o que é ser brasileiro... Fazer um programa chamado do Brasil Legal, depois fui fazer entretenimento, ficção... E hoje esse ciclo se encerra. E se encerra muito bem."

"É lógico que esse momento tem um sentimento de luto, existe uma existe um final de algo", comentou. No entanto, ele espera que possa continuar fazendo trabalhos para a emissora no regime de contrato por obra, como tem ocorrido com muitos atores e outros profissionais da área artística da Globo.

"O vínculo vai se renovar de outras formas a depender de ideias que podem surgir", disse. "Então hoje, nesse trajeto aqui, é um sentimento muito mais de gratidão, por um casamento que durou 30 anos. Eu aprendi muito."

Ele ainda lembrou de quem o levou para a emissora. "Eu tive um grande mestre na televisão chamada Roberto Talma, um cara que me ensinou não apenas a fazer a televisão, mas como ser feliz dentro dela, como ser ético", afirmou. "Eu tive parcerias muito bacanas na televisão. Eu fiz amigos, eu me casei na televisão, eu me separei na televisão, eu me casei de novo na televisão, eu me separei de novo. Enfim, a televisão foi a minha vida e ainda vai ser."

Dragaud disse estar contente com a nova fase. "É complicado se deixar tomar por qualquer tipo de desânimo estando com uma cabeça, uma mente tão excitada, um momento em que tudo é possível", pontuou. "Não vou deixar de sentir com a devida importância o final dessa relação, mas isso está convivendo com uma excitação enorme."