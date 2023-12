Uma árvore de Natal com 50 metros de altura e 15 mil lâmpadas desabou na madrugada desta sexta-feira (8), em Niterói, no Rio de Janeiro.

A montagem da estrutura já estava sendo finalizada, na orla da praia de São Francisco, quando uma forte ventania a derrubou. Ela seria inaugurada no domingo, às 19h30, com uma apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica e participação da cantora Elba Ramalho.

Vídeos postados nas redes sociais mostram a estrutura metálica da árvore nesta madrugada, caída ao chão e retorcida. "Olha o que o vento fez", diz uma das pessoas que gravou as imagens com o celular. Ao redor do monumento seria instalado um parquinho infantil. Ninguém ficou ferido.

A árvore deste ano seria fechada e contaria com música ambiente. Ao redor da estrutura seriam colocados enfeites de bolas, gotas e bengalas nas cores vermelha, verde e azul.

A prefeitura pretendia instalar no entorno da árvore um "parquinho infantil, com um trenzinho e outros brinquedos natalinos". As informações foram divulgadas pela secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, responsável pela ornamentação da cidade, na semana passada.

Segundo informações que circulam nas redes, a obra de instalação da árvore teria custado cerca de R$ 9 milhões. Procurada, a prefeitura de Niterói não confirmou a informação. Em nota, disse apenas que convocou a empresa responsável pela montagem e estrutura da árvore para prestar esclarecimentos.

"As causas do acidente serão apuradas imediatamente. Equipes da Defesa Civil estão no local e isolaram a área. Operadores da Nittrans (agência municipal de tráfego) auxiliam no trânsito do entorno. Não houve feridos", informou a prefeitura, na nota.