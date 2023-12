Um ex-pastor do Distrito Federal foi preso em uma operação da Polícia Civil (PCDF) acusado de cometer uma série de assaltos em templos evangélicos da capital. Em um dos roubos, o acusado, de 40 anos, se passou por fiel para render um pastor e assaltar a igreja. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

O mandado de prisão foi cumprido na noite dessa quarta-feira (6/12) pelos policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) na cidade de Valparaíso de Goiás.

Segundo as investigações, o preso é ex-pastor de uma igreja evangélica e cometeu, entre julho e agosto, ao menos três assaltos à mão armada em templos religiosos da capital.

Há, ainda, suspeitas de que o indiciado tenha praticado outros roubos em igrejas no Entorno.

As igrejas assaltadas pelo criminoso ficam nas cidades do Gama, Santa Maria e Recanto das Emas e, de acordo com a apuração policial, o acusado escolhia cometer os roubos no começo do mês, quando a contribuição dos fiéis é maior.

Em um dos assaltos, gravado por imagens de segurança, o assaltante chega ao templo, se passa por fiel, vai até o gazofilácio e deposita um envelope, como se fosse uma oferta.

Ele chega a receber uma oração do pastor e, em seguida, rende o religioso. Em um dos templos, ele chegou a levar R$ 75 mil.

O criminoso exerceu funções como pastor em filiais de uma igreja evangélica em Taguatinga e no Céu Azul (GO) e era considerado foragido do sistema penitenciário por crimes de roubo no DF e em São Paulo. O homem foi indiciado por roubo.