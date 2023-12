O governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas (MDB) disse nesta terça-feira (5) que o governo federal vai pagar um auxílio para pescadores e marisqueiros que foram atingidos pelas atividades mineradoras da Braskem, em Maceió (AL).





Dantas também pediu a participação da AGU (Advocacia-Geral da União) para monitorar e garantir a reparação da empresa para as vítimas, revisando o acordo que havia sido fechado entre prefeitura e a empresa.





O governador também solicitou ao presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) ajuda do governo federal para tratar do déficit habitacional na capital alagoana, problema que foi aumentado com o risco de colapso da mina de sal. Disse que todos os pedidos foram atendidos.





O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) realizou uma reunião com ministros e com o governador Paulo Dantas (MDB) na manhã desta terça-feira (5), no Palácio do Planalto, para tratar da situação em Maceió.





A capital alagoana corre o risco de vivenciar uma grande catástrofe ambiental, com a possibilidade de desabamento de uma área na região central da cidade, em decorrência das atividades de mineração.





Cinco bairros inteiros precisaram ser evacuados por causa do risco de abertura de uma cratera, com quase 60 mil pessoas precisando deixar as suas casas. Um hospital também acabou esvaziado.





A prefeitura decretou situação de emergência.





Após a reunião, que também contou com os ministros Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), Dantas falou que o governo federal vai pagar um auxílio para 6.000 pescadores e marisqueiros, no valor de R$ 2.640. Esse pagamento seria imediato, assim que algumas burocracias forem superadas.





"Vale destacar que o estuário lagunar Mundaú e Manguaba é um dos maiores centros do planeta em produção de proteína animal de origem lagunar e marítima. Então, isso é bastante relevante. Muitas pessoas, pelo menos 6.000, têm a sua renda a partir da atividade produtiva da pesca e da coleta de marisco na lagoa", afirmou o ministro Renan Filho.





O governador também disse que solicitou a visita de Alckmin ou do presidente Lula (PT), que chega ao Brasil nesta noite, após viagem pela Europa e Oriente Médio.





Paulo Dantas também pediu a entrada da AGU para acompanhar todo o processo, envolvendo os danos causados pela atividade mineradora.





"Vamos incluir a AGU para ela coordenar esse problema como um todo, em todas as áreas, e aí garantam à família a indenização justa, a indenização moral tem que ser por membro da família", afirmou.





O governador, ao lado de Renan Calheiros e Renan Filho, criticou duramente o acordo firmado em julho pela Braskem com o município de Maceió, que resultou no pagamento de uma indenização de R$ 1,7 bilhão.