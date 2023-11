Uma aposta de Contagem, na Grande BH, foi uma das quatro que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil nesta sexta-feira (24/11). Com isso, o sortudo ou a sortuda garantiu o prêmio de R$ 346,8 mil do concurso 2962. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita em canal eletrônico.

Além de Contagem, tiveram 15 acertos apostas registradas em Gravataí (RS), Mauá (SP) e em São Paulo (SP). O prêmio total, que foi dividido pelos ganhadores, foi de de R$ 1,38 milhão.

Os números sorteados na noite desta sexta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 03 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25.

Também foram sorteadas as loterias Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete – nenhuma delas teve apostas vencedoras. Confira aqui os números sorteados nesta sexta-feira.

O próximo sorteio da Lotofácil será neste sábado (25/11), com prêmio previsto de R$ 1,7 milhão. As dezenas serão conhecidas a partir das 20h. Também haverá sorteio do concurso 2659 da Mega-Sena, que está acumulada e pode garantir R$ 26 milhões para quem acertar as seis dezenas.