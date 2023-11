Um garoto de 10 anos foi baleado na barriga, em Salvador (BA), na noite desta quinta-feira (9/11), após ser atingido durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos.

Segundo informações da Polícia Militar (PMBA), viaturas foram até o local, o bairro Engomadeira, após receberem denúncias da presença de homens armados na região. Os agentes teriam sido recebidos com tiros.

O garoto foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde segue internado na Unidade de Terapia Intensiva. Segundo informações do Portal G1, a criança não corre risco de morte.

O Correio contatou as assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia para apurar mais detalhes sobre o confronto que baleou o garoto de 10 anos e aguarda respostas.

Violência em Salvador



Na capital baiana, confrontos entre policiais e supostos membros de facções criminosas têm atingido moradores de comunidades. Na semana passada, uma criança de 11 anos morreu após levar vários tiros. O caso ocorreu no bairro Vila Canária, em Salvador.

O menino foi identificado como Jefferson Figueiredo dos Santos. Na ocasião, testemunhas contaram que o garoto foi baleado por suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas.

Em outubro, ao menos 28 pessoas morreram em confronto com policiais na Bahia. Além de Salvador, as mortes também foram registradas em cidades do interior. A Polícia Civil afirma que, em todos os casos, as pessoas mortas eram suspeitas de integrarem facções criminosas — um deles suspeito de participar da morte do policial federal Lucas Caribé, morto no bairro de Valéria, em setembro.