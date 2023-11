No país a empresa também gerencia outras marcas, como Eataly, TGI Fridays e Brazil Airports Restaurants

A dona das marcas Subway e Starbucks no Brasil, a SouthRock Capital, entrou nesta quarta-feira (1/11) com um pedido de recuperação fiscal por conta de suas dívidas que, segundo a companhia, chegam a R$ 1,8 bilhão.

No X, antigo Twitter, o tema entrou nos assuntos mais comentados, dando destaque ao Subway. Internautas justificam o pedido de recuperação fiscal pelo aumento chamativo no preço dos sanduíches.



precisamos falar sobre como a subway sofreu com a alta inflacionária eles foram reajustando os preços conforme o preço de tudo ia subindo mas aí nos demos conta de que não vale a pena pagar 50 conto naquele pão com nugget de frango e gosto de nada pic.twitter.com/ZaOvZTS2vB — site tania (@falameuanjo) November 1, 2023

O fato de 3 engodos como starbucks, subway e eataly estarem com os dias contados no Brasil deveria ser motivo de comemoração. A gente tem café muito melhor, até o podrão de qualquer praça bate aquelas merda de 15cm e eataly... bom, precisa nem falar, né? — Daniel Ganjaman (@danielganjaman) November 1, 2023

Subway: constante reclamação de que todos os sanduíches tem o mesmo gosto.



Starbucks: café aguado para o padrão LatAm, relação ticket médio x tempo de permanência pavorosa, infelizmente não lembro números exatos.



Em resumo, quebrou pq nem todo mundo é estadunidense emocionado https://t.co/sQL5uZXbix — Diego (@Sonambulismo) November 1, 2023

Subway falindo eu to mto triste ok é caro mas eu amo tanto kkk — Evie (@eviedee) November 1, 2023

Os internautas também ficaram divididos sobre a possibilidade do fechamento dos estabelecimentos, entretanto, segundo a empresa, por enquanto não há previsão de fechamentos e elas devem funcionar normalmente.



A recuperação fiscal é um processo legal que permite que empresas em dificuldades financeiras reestruturem suas dívidas e continuem suas operações. Esse procedimento visa evitar a falência e permitir que a empresa pague suas obrigações pendentes de maneira mais sustentável.



Em comunicado a empresa explicou que “os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente”.



No país a empresa também gerencia outras marcas, como Eataly, TGI Fridays e Brazil Airports Restaurants, rede de bares em aeroportos do país.