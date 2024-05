Ao menos 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, neste domingo (26), no bombardeio israelense em um centro para pessoas deslocadas perto de Rafah, no sul de Gaza, informou o escritório de imprensa do governo do Hamas no território palestino.

A Defesa Civil de Gaza confirmou o ataque a este centro, e informou que o mesmo abriga cerca de 100.000 pessoas, enquanto o Crescente Vermelho palestino destacou que o local "havia sido designado pela ocupação [israelense] como zona humanitária".

